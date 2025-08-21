Следите за новостями

    Кибермошенников разоблачили в Алматы

    Они действовали в сговоре с иностранными сообщниками.

    21 августа 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    При координации прокуратуры и оперативном сопровождении ДКНБ и ДП Алматы задержаны двое граждан Казахстана. По данным следствия, они действовали в сговоре с иностранными сообщниками и оказывали им юридическую помощь при реализации схемы интернет-мошенничества. Ежедневно с использованием этой схемы совершалось до 2 000 звонков гражданам страны с целью хищения денег. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, передает Kazpravda.kz.

    Сотрудники городской прокуратуры призывают граждан проявлять бдительность: не доверять звонкам от неизвестных, не сообщать персональные данные и банковские реквизиты. При выявлении подозрительных действий необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

    Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

