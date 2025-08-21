Минцифры опровергло информацию о запрете в стране зарубежных мессенджеров

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Казахстане запретят WhatsApp и Telegram. Якобы это связано с внедрением национального мессенджера Aitu.

МЦРИАП опровергло новость, заявив, что это не соответствует действительности. Инициатива по внедрению Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора. Она необходима для того, чтобы госслужащие могли безопасно обмениваться служебной информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования, передает Sputnik.

Цель внедрения нового мессенджера — повышение уровня информационной безопасности и переход на защищенную цифровую среду, отметили в Минцифры. Он станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами.

«Его преимущество в том, что все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надежной для госорганов. Aitu не заменяет и не мешает зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе», — сообщили в министерстве.

О переходе на Aitu уже заявила Акорда, а также правительство и силовые ведомства.

