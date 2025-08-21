Информация о вылове и продаже рыбы будет доступна онлайн

Министерство водных ресурсов и ирригации сообщило о запуске информационной системы E-fish.

Система позволит в режиме реального времени отслеживать объемы вылова, перемещение и реализацию рыбы и рыбной продукции, формировать достоверную статистику и минимизировать человеческий фактор при обработке данных. На сегодня Е-fish интегрирована с информационными система государственных органов, передает Sputnik.

«Основной задачей Е-fish является автоматизация процессов учета, оформления разрешительных документов, мониторинга добычи и оборота рыбных ресурсов, а также создание единой базы данных для отрасли», — отметили в министерстве.

Также в Минводы сообщили о норме, которая вступила в силу с 13 августа. Субъекты рыбного хозяйства регистрируются в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных и вносят данные и сведения в нее в порядке, определяемом уполномоченным органом в области рыбного хозяйства. Пока информационная система прослеживаемости «Мониторинг рыб и других водных животных» внедрена в пилотном режиме.

