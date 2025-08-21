Yandex Ads представляет «Простой старт» — инструмент для быстрого запуска рекламы с помощью нейроалгоритмов

Сервис автоматически создает и настраивает рекламную кампанию на основе информации о бизнесе.

Yandex Ads представляет новый инструмент для малого и среднего бизнеса в Казахстане — «Простой старт». Это решение позволит предпринимателям запускать эффективную онлайн-рекламу без специальных знаний и опыта в маркетинге, экономя время и ресурсы. Реклама отображается на поиске Яндекса, в Яндекс Картах и на площадках Рекламной сети. Это позволяет привлечь больше клиентов как онлайн-, так и офлайн-бизнесам.

Сервис автоматически создает и настраивает рекламную кампанию на основе информации о бизнесе: достаточно указать ссылку на сайт или, если веб-страницы нет, заполнить небольшую анкету. Алгоритмы Яндекса составят объявления, зададут параметры кампании и избавят предпринимателя от необходимости разбираться в стратегиях, ключевых словах или настройках аудиторий. Такой подход особенно полезен компаниям, которые только начинают осваивать digital-продвижение.

Дальнейшая оптимизация происходит в автоматическом режиме: система анализирует результаты, сравнивает эффективность разных форматов и сама распределяет бюджет в пользу лучших решений. Благодаря этому реклама показывается именно там, где вероятность отклика выше всего, а показатели кампании постепенно улучшаются без дополнительных усилий со стороны бизнеса.

Создать кампанию можно в личном кабинете Яндекс Рекламы в веб-версии или в мобильном приложении, выбрав подходящий бюджет и запустив рекламу на месяц — этого времени достаточно, чтобы система обучилась и начала приносить стабильные результаты. При этом доступна и настройка на более короткий период, например, с недельным бюджетом.

«Малому бизнесу Казахстана важно быть заметным в интернете, но не у всех есть ресурсы и опыт, чтобы самостоятельно заниматься настройками рекламных кампаний. Мы разработали „Простой старт“, чтобы любой предприниматель мог легко и эффективно продвигать свои товары и услуги с помощью современных технологий», — комментирует Мадина Сейсенгалиева, глава Yandex Ads в Центральной Азии.

