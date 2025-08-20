Минтранспорта планирует «заводить» новые агрегаторы такси в Казахстан?

Что касается ценовой политики этих компаний – это ведение АЗРК.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал, какие изменения ожидаются на рынке такси. Он считает, что для урегулирования цен необходимо заводить на рынок дополнительные компании, и уже ведутся переговоры, чтобы у населения был выбор, передает Zakon.kz.

«В ведении министерства — создание условий для работы, чтобы была безопасность для пассажиров. Последнее решение, которое было принято, — по праворульным машинам, чтобы они не ездили. Такое решение принимаем мы. Что касается ценовой политики этих компаний — это ведение АЗРК. У меня даже нет полномочий по этим вопросам туда заходить. АЗРК со своей стороны подписали поведенческий меморандум с Яндексом и другими компаниями», — сказал Нурлан Сауранбаев.

В связи с этим журналисты отметили, что некоторые компании уже пытались выйти на казахстанский рынок, но покинули его из-за конкуренции. В этой связи они поинтересовались, возможно ли появление отечественного агрегатора такси.

«Знаете, с какими суммами заходил китайский Didi? Чтобы протестировать рынок, они делали цены ниже и доплачивали водителям за то, что те осуществляли перевозку через их сервис. Это сотни миллионов долларов. Кстати, в регионах казахстанские частники работают, но вот в Алматы и Астане — крупные игроки. Сегодня уже заходит прибалтийская компания Bolt. Они начинают с самокатов и будут переходить на такси. С Яндексом сейчас начинает конкурировать InDrive, он постепенно поджимает. Яндекс, конечно, сейчас является одним из топовых (игроков рынка. — Прим. ред.), если не говорить о ценовом параметре. Я сам недавно проехал, конечно… цена дорогая, согласен. Но цену мы не регулируем, в наших полномочиях это не прописано», — дополнил Нурлан Сауранбаев.