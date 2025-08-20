Строительство дорог будет осуществляться только через Цифровой тенге

В Павлодаре и Атырау уже стартовали пилотные проекты.

В Казахстане реализацию всех проектов в автодорожной отрасли будут осуществлять через программу «Цифровой тенге». Об этом рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Отвечая на вопрос по борьбе с нецелевым использованием средств и коррупцией, он сообщил, что на железной дороге реализация крупных проектов переведена на цифровой тенге и весь процесс финансирования регулирует Национальный банк. Это обеспечивает поступление средств только по назначению, передает Uchet.kz.

«Что касается автодорог, мы по двум проектам в Павлодаре и Атырау уже такой пилот начали. Уже почувствовали разницу по ценам. Мы все проекты по автодорогам будем реализовывать через цифровой тенге. Благодаря прослеживаемости деньги не смогут уйти не по назначению», — подчеркнул министр.

Спикер пояснил, что благодаря этой системе весь процесс перечисления средств прозрачен и прослеживаем. Совместно с Комитетом государственных доходов все это будет контролироваться.

«„Цифровой тенге“ — это большая программа. Пилотная программа запущена. У премьер-министра состоялось соответствующее совещание. Он дал поручение, по Дорожной карте сроки обозначены. Мы ставим такое условие, что строительство должно осуществляться через цифровой тенге. Это стопроцентная прозрачность, без возможности оплатить куда-то», — отметил Нурлан Сауранбаев.