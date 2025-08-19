Ozon Казахстан снизит тарифы для продавцов в 2 раза при переходе на казахстанское юрлицо

Локализация условий позволит предпринимателям сократить издержки, упростит документооборот и финансовые операции.

Ozon Казахстан вводит новые более выгодные условия работы для казахстанских продавцов. Теперь предприниматели из РК могут заключать договор с местным юридическим лицом маркетплейса — ТОО «ОЗОН Маркетплейс Казахстан», что позволит им работать по адаптированным под казахстанский рынок условиям. Нововведение пока распространяется только на продавцов, которые хранят товары на своих складах и используют доставку через Ozon (схема FBS).

В первую очередь компания пересмотрела тарифную политику для казахстанских продавцов. В частности, маркетплейс снизил размер вознаграждения (фиксированный процент платы маркетплейсу за продажу товаров) в среднем на 50%. Теперь оно составляет от 7-15% вместо 20%-35% (в зависимости от категории товара). Новые условия сделают продажи на Ozon.kz более выгодными для предпринимателей. Например, реализация смартфона стоимостью 100 000 тг. теперь обойдется продавцу в 12 800 тг. вместо прежних 23 268 тг. — экономия почти в 2 раза.

Логистические тарифы также стали проще и выгоднее: стоимость доставки одного товара теперь варьируется от 750 до 3 050 тг. в зависимости от его объема. При этом такие расходы, как отгрузка, последняя миля и эквайринг не будут отдельно тарифицироваться, что дополнительно снизит затраты продавцов.

Еще одним важным изменением стал полный переход на национальную валюту. Теперь продавцы смогут указывать цены, считать доходы и расходы, смотреть баланс, тарифы и аналитику продавца в тенге. В рублях останется только аналитика площадки.

Система выплат также стала более удобной. Теперь казахстанские продавцы смогут получать деньги на счет в любом банке Казахстана без минимального порога для вывода, а частота выплат увеличилась с двух до четырех раз в месяц, что позволит предпринимателям эффективнее управлять своими оборотными средствами.

Документооборот тоже переведен на стандарты, привычные для казахстанских предпринимателей.

«Перевод продавцов на работу с казахстанским юридическим лицом — это закономерный этап развития Ozon в республике. Уже сейчас мы видим значительный рост доверия со стороны местного бизнеса: оборот Ozon Казахстан во II квартале 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Локализация условий позволит предпринимателям сократить издержки, упростит документооборот и финансовые операции, при этом сохранив все существующие преимущества, включая доступ к 60,5 миллионам покупателей Ozon в Казахстане, России и Кыргызстане», — подчеркнул Алексей Сапон, генеральный директор Ozon Казахстан.

Новые условия пока распространяется только на продавцов, работающих по схеме FBS (продажа со склада продавца с доставкой Ozon). В скором времени они станут доступны и для продавцов, работающих по другим схемам.