Минобороны создало специализированное подразделение по внедрению ИИ

В рамках исполнения поручений Верховного Главнокомандующего вооруженными силами РК и в целях повышения эффективности управления, оптимизации процессов и усиления оборонного потенциала, в Министерстве обороны создано специализированное подразделение, ответственное за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта. Новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации вооруженных сил.

Основные задачи подразделения — разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки.

Министр обороны РК генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов отметил, что интеграция технологий искусственного интеллекта в деятельность армии является важным шагом на пути модернизации и соответствует мировым тенденциям в сфере обороны.

Подразделение будет взаимодействовать с отечественными и международными научно-исследовательскими центрами, ведущими университетами и профильными IT-компаниями. Такой подход позволит не только внедрять передовые разработки в сферу обороны, но и формировать национальную школу военного применения искусственного интеллекта.

Создание подразделения также направлено на развитие кадрового потенциала: планируется подготовка офицеров-аналитиков и специалистов в области цифровых технологий, способных работать с современными алгоритмами и системами. Таким образом, Министерство обороны делает стратегический шаг к формированию новой архитектуры управления, где искусственный интеллект станет инструментом повышения эффективности, безопасности и независимости национальной обороны.