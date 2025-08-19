Следите за новостями

    Оқушыларды мектептен мектепке ауыстыру eGov порталы арқылы қолжетімді

    Ата-аналар мен заңды өкілдер баланы бір мектептен екінші мектепке ауыстыруды eGov.kz порталы арқылы жүзеге асыра алады.

    19 августа 2025 12:05, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Онда тұрғылықты жері бойынша немесе одан тыс кез келген білім беру ұйымын таңдап, өтінішті электронды түрде беруге мүмкіндік бар, деп хабарлайды ҚР Оқу-ағарту министрлігі. Бұл қызмет есептен шығару және бекіту талондарын, сондай-ақ жеке іс құжаттарын тапсыруды талап етпейді. Өтініш беруші оқу тілін таңдап, қажет болса, өтінішін қайтарып ала алады.

    Қызметті алу үшін:

    - eGov.kz порталында тіркелу;
    - «Білім» - «Орта білім» бөлімінде «Балаларды мектептен мектепке ауыстыру» қызметін таңдау;
    - Өтінішті толтырып, ЭЦҚ көмегімен қол қою;

    Нәтижемен Жеке кабинетте танысу керек.

