Перевод ребенка из школы в школу доступен на портале eGov

Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома.

Сервис позволяет выбрать любую организацию образования — по месту проживания или за его пределами. Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку.

Чтобы воспользоваться услугой:

— авторизуйтесь на портале eGov и откройте раздел «Образование»;

— в подразделе «Среднее образование» выберите услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу», заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;

— результат услуги можно посмотреть в Личном кабинете.