    Перевод ребенка из школы в школу доступен на портале eGov

    Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома.

    19 августа 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Сервис позволяет выбрать любую организацию образования — по месту проживания или за его пределами. Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку.

    Чтобы воспользоваться услугой:

    — авторизуйтесь на портале eGov и откройте раздел «Образование»;
    — в подразделе «Среднее образование» выберите услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу», заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;
    — результат услуги можно посмотреть в Личном кабинете.

