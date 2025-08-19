Между госорганами распределили проекты ИИ для внедрения

Распоряжение введено в действие с 8 августа 2025 года.

Премьер-министр РК подписал распоряжение от 8 августа 2025 года о закреплении ответственных государственных органов за внедрение и масштабирование решений искусственного интеллекта в курируемых отраслях, передает Zakon.kz.

За министерствами закрепили следующие проекты в сфере ИИ.

Министерство сельского хозяйства:

— Agrohub: Agritech — спутниковый мониторинг объемов водопотребления в орошении до уровня каждого поля.

Министерство юстиции:

— ТОО «Q19»: Justice RK — правовая экспертиза на основе искусственного интеллекта. Инновационная платформа, предоставляющая комплексный набор инструментов для работы с законодательством. ИИ-ассистент обеспечивает глубокий правовой мониторинг, моментальный сравнительный анализ и высокоточный умный поиск по всей нормативной правовой базе РК и другим законодательным базам.

— АО «АЛСЕКО» — ИИ-судебный эксперт, автоматизированная подготовка результатов судебной экспертизы в электронном формате.

Министерство здравоохранения:

— Cerebra — программное обеспечение для диагностики инсульта головного мозга на ранней стадии с использованием снимков нейрокомпьютерной томографии;

— AI Dentis — облачное программное обеспечение для автоматизации и повышения точности стоматологической диагностики;

— WDSOFT — централизация радиологических исследований по выявлению онкологических заболеваний;

— Arlan Biotech — платформа для генерации нанотел и разработки быстрых базовых диагностических тестов;

— Remedii — полный цикл работы с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

— MED365 — автоматизированная система медицинских осмотров, позволяет промышленным компаниям проходить предсменный медицинский осмотр всего за 1 минуту.

Министерство труда и социальной защиты населения:

— ProtectorAI — интеллектуальная система анализа видеопотоков, предназначенная для выявления агрессивного поведения, буллинга и иных угроз на территории образовательных и социальных учреждений.

Министерство транспорта:

— BinY — платформа для автоматизации логистики, обеспечивающая контроль, прозрачность и эффективность логистики.

Министерство культуры и информации:

— Kazdream: Supervision — выявление информационных рисков, общественного резонанса и потенциальных конфликтов для оперативного реагирования.

Министерство просвещения:

— Codiplay: AI Kitap — цифровой учебник по школьным предметам для персонализации учебного материала под уровень каждого ученика, с анализом прогресса и выявлением пробелов в знаниях;

— Alaqan — биометрическая система идентификации вен ладони, обеспечивает мгновенную (менее секунды) и бесконтактную идентификацию. Alaqan Pay (оплата ладонью), Alaqan Mektep (школьный контроль посещаемости и питания).

Министерство промышленности и строительства:

— Surfaice.Pro — предоставляет вертикально интегрированных ИИ-сотрудников для управления строительством типовых строительных проектов (школы, больницы, энергетическая инфраструктура, ритейл магазины и т. д.);

— Humanity.ai — фундаментальная модель искусственного интеллекта, использующая модульность и принцип рекурсивной самоэволюции. Устойчивая к галлюцинациям ИИ-система, объединяющая несколько моделей (LLM, ML, алгоритмы) на одном устройстве;

— Baspana Hub — цифровая экосистема, направленная на комплексное решение жилищных и сопутствующих задач граждан в онлайн-режиме: государственные услуги, маркетплейс недвижимости, онлайн-ипотека, онлайн-смета и инвестиции в недвижимость.

Министерство водных ресурсов и ирригации:

— YSL — система автоматического беспроводного управления поливом, которая питается от солнечных батарей и регулирует полив на основе данных о текущей влажности почвы и индивидуальных требований разных видов растений.

Министерство туризма и спорта:

— Codiplay: OlympIQ — технологическая платформа для развития спорта. Система позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью искусственного интеллекта.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:

— BTS Digital: Gov Workspace — корпоративная платформа для государственных служащих;

— Axellero.io — лоукод-платформа для быстрой разработки веб и ИИ-ориентированных приложений;

— Biometric.vision — комплексные решения для удаленной идентификации клиентов на основе искусственного интеллекта и биометрии.

Министерство экологии и природных ресурсов:

— KazDevLab: Emissions.kz — комплексная ИИ-платформа, предназначенная для автоматизации экологического контроля по выбросам, сбросам, отходам и другим показателям воздействия на окружающую среду.

Министерство энергетики:

— Dereknet: Derek Suite — платформа для целостной проверки производственных данных в нефтегазовой отрасли.

Национальный банк, КНБ, АРРФР (по согласованию)

— Kazdream: Антифрод — предназначена для автоматического выявления, анализа и предотвращения мошеннических действий, совершаемых с использованием телекоммуникационных каналов и мессенджеров, а также через интернет-трафик.