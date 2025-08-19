Криптовалюту на $6 млн арестовали в Улытауской области

Генеральный прокурор РК Берик Асылов озвучил информацию о борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и использованием криптовалюты.

Он рассказал о том, что Генпрокуратура выработала новую методику изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса, по принципу «следуй за деньгами». Спецпрокуроры по этой методике расследуют уголовные дела в пяти регионах на сумму свыше 9 млрд тенге. В Актау и Шымкенте задержали 9 членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере, передает Sputnik.

Привел он в пример и другие регионы. В Улытауской области арестовали криптовалюту на 6 миллионов долларов. В Астане пресечена деятельность нескольких наркомагазинов, приняты меры к аресту криптовалюты на 3,8 миллионов долларов (88 кошельков).

«Задержали организаторов, скрывавшихся за рубежом. В Шымкенте спецпрокуроры с помощью сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину быстро отследили его зарубежные потоки, включая криптовалюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 млрд тенге, ликвидировали 2 подпольные лаборатории, арестовали 24 участника», — отметил генеральный прокурор.

Аналогичное дело расследуют сотрудники КНБ и полиции на 12 миллионов долларов в криптовалюте. Учитывая, что вся наркоторговля осуществляется в интернете с использованием подставных счетов, крипто-валюты и Р2Р-платежей, в борьбе с наркопреступностью применяются информационные технологии.

«По всем уголовным делам о наркотиках работает Алгоритм блокировки дропперских транзакций. С начала года арестовано свыше 85 тысяч карт на 2,3 млрд тенге. Всего вместе с делами спецпрокуроров сумма арестованных активов по делам о наркотиках составляет более 11,5 млрд тенге», — отметил Асылов.

Также он сообщил об усилении наказания за наркобизнес, вплоть до пожизненного лишения свободы. Введена ответственность за рекламу и сбыт в интернете, усилено наказание за оборот прекурсоров и оборудования для нарколабораторий. Вводится уголовная статья за дропперство.

Большое внимание уделено профилактике. На улицах городов уничтожено более 35 тысяч объектов наркорекламы. С начала года задержано 22 наркорекламщика, возбуждено 133 уголовных дела. Кроме того, пресечено 58 фактов незаконного ввоза продукции, которая могла быть использована нарколабораториями, 37 юридических лиц привлечено к ответственности.

Усилит эффективность борьбы с наркопреступностью полноценная цифровизация с использованием ИИ, подчеркнул Берик Асылов.