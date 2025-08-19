Зарегистрировать новый автомобиль можно будет онлайн прямо в салоне

Теперь, чтобы поставить машину на учет, не придется посещать спецЦОН.

В Казахстане готовят пилотный проект, который должен значительно упростить первичную регистрацию автомобиля. Машину, купленную в салоне, можно будет ставить на учет в онлайн-режиме. Документ разработан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МВД РК. Согласно проекту, автовладельцы смогут зарегистрировать машину через портал eGov, без визита в спецЦОН. Электронный формат будет включать все основные процедуры: постановку авто на учет по VIN-коду, выдачу техпаспорта и госномеров, передает Курсив.

Судя по всему, автосалоны официальных дилеров хотят оборудовать техникой для изготовления СРТС. Покупатель сможет выбрать желаемый номерной знак на портале и получить его сразу в салоне. Такая процедура заметно ускорит процесс и избавит казахстанцев от дополнительных походов по инстанциям.

Предполагается, что нововведение будет действовать только для новых автомобилей, купленных у официальных дилеров. Машины, приобретенные у «серых» продавцов или по договору купли-продажи между частными лицами, в проект не входят.

Онлайн-регистрация будет иметь ту же юридическую силу, что и оформление в бумажном виде. В проекте подчеркивается, что его реализация не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

Пилотный проект рассчитан до 31 августа 2026 года. Текст приказа доступен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 сентября 2025 года.

