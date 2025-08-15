Wildberries будет развивать предпринимательство в КР

Подписано соответствующее соглашение.

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ), Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) и ОАО «Бакай Банк» подписали соглашение о поддержке предпринимательства в Кыргызстане. Цель соглашения — поддержка малого и среднего бизнеса, реализация экспортного потенциала страны, развитие женского предпринимательства, вовлечение кыргызстанских предпринимателей в трансграничную электронную коммерцию, в том числе на маркетплейсе Wildberries, передает Sputnik.

РВБ планирует обучать и сопровождать предпринимателей при выходе на платформу Wildberries, помогать в продвижении товаров на маркетплейсе, РКФР окажет информационную и организационную поддержку и предоставит предпринимателям льготное финансирование, а «Бакай Банк» предложит участникам проекта комфортные условия кредитования.

Соглашение станет первым шагом к скорому запуску проекта «Платформа роста» в Кыргызстане — российского проекта поддержки предпринимателей, ставшего международным.

«Мы работаем в Кыргызстане с 2017 года и рады наблюдать позитивную динамику развития нашего бизнеса. Мы видим, насколько быстрыми темпами развивается электронная коммерция в стране и готовы вкладывать ресурсы в развитие инноваций и инфраструктуры. Сейчас мы сконцентрированы на решении двух взаимосвязанных задач — активном вовлечении кыргызстанского бизнеса в трансграничную электронную торговлю и создании современного и самого крупного в Кыргызстане логистического центра для товаров электронной торговли, что в совокупности станет драйвером развития e-commerce в Кыргызстане», — отметил директор Департамента развития международного бизнеса РВБ Рафаэл Абрамян.