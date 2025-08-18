WIFI DX: Әйел-кәсіпкерлерге арналған халықаралық бағдарлама қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді
Бұл тренинг тек цифрлық дағдылар туралы ғана емес, сонымен қатар сенім, мүмкіндіктер және аймақтық ынтымақтастық туралы.
2025 жылғы 12–13 тамызда Алматыда Women ICT Frontier Initiative — Digital Transformation (WIFI DX)бағдарламасы аясында үшінші аймақтық тренинг өтті. Іс-шараны Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша даму үшін Азия-Тынық мұхиты оқу орталығы (APCICT/ESCAP) Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен бірлесіп ұйымдастырды.
Бағдарлама тарихында алғаш рет тренинг орыс тілінде өткізілді, бұл Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің әйел-кәсіпкерлері үшін оны қолжетімді етті. Тренингті жергіліктендіру Банк ЦентрКредиттің қолдауымен, сондай-ақ технологиялар мен кәсіпкерлік саласындағы жетекші әйелдер қауымдастықтарының — Women in Tech Kazakhstan, She Business Community, Women in Business серіктестігі арқылы мүмкін болды.
Іс-шараға Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінен келген тренерлер мен әйел-кәсіпкерлер қатысты. Бұл WIFI DX бағдарламасының Орталық Азиядағы ресми басталуын білдіреді. Өзбекстанның Цифрлық технологиялар министрлігінің өкілдері мен орталықазиялық Women in Tech қауымдастықтарының қатысуы бағдарламаның аймақтық ынтымақтастық пен тәжірибе алмасудағы маңызын көрсетті.
WIFI DX бағдарламасы әйел-кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін олардың цифрлық дағдыларын дамытуға бағытталған. Екі күндік бағдарлама электрондық коммерция және цифрлық маркетинг, деректерді талдау, цифрлық қауіпсіздік, бизнестің үздіксіздігін жоспарлау және маркетинг пен сатуда жасанды интеллектті енгізу бойынша курстарды қамтыды.
«Бұл тренинг тек цифрлық дағдылар туралы ғана емес, сонымен қатар сенім, мүмкіндіктер және аймақтық ынтымақтастық туралы», — деді Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің кеңесшісі Ассем Болатжан.
«Тренингті қазақ және орыс тілдерінде өткізе отырып, біз тілдік кедергілерді жоямыз және көбірек әйелдер үшін маңызды білімге қол жеткізуді қамтамасыз етеміз», — деп қосты Банк ЦентрКредит Кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары дирекциясының басшысы Амина Хасенова.
2016 жылы APCICT/ESCAP бастамасымен іске қосылған WIFI DX бағдарламасы цифрлық экономика жағдайында әйел-кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне сай дамуды жалғастыруда. Бағдарламаның Орталық Азиядағы нұсқасы аймақтағы одан әрі жергіліктендірілген және бірлескен бастамаларға негіз болмақ.