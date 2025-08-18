WIFI DX: международная программа для женщин-предпринимателей доступна на казахском и русском языках

Центральноазиатское издание программы призвано стать основой для дальнейших локализованных и совместных инициатив в регионе.

12-13 августа в Алматы прошел третий региональный тренинг в рамках программы Women ICT Frontier Initiative — Digital Transformation (WIFI DX), организованный Азиатско-Тихоокеанским учебным центром по ИКТ для развития (APCICT/ESCAP) совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Впервые в истории программы обучение проводилось на русском языке, что сделало его доступным для большего числа женщин-предпринимателей Казахстана и стран Центральной Азии. Локализация тренинга стала возможной благодаря поддержке Банка ЦентрКредит, а также партнерству с ведущими женскими сообществами в области технологий и предпринимательства: Women in Tech Kazakhstan, She Business Community, Women in Business.

В мероприятии приняли участие тренеры и женщины-предприниматели из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, что стало официальным стартом программы WIFI DX в Центральной Азии. Присутствие представителей Министерства цифровых технологий Узбекистана, а также Women in Tech со стран центрально-азиатского региона подчеркнуло значимость программы для развития регионального сотрудничества и обмена опытом.

WIFI DX направлена на развитие цифровых навыков у женщин-предпринимателей, чтобы повысить их конкурентоспособность в современной цифровой реальности. Двухдневная программа включала курсы по электронной коммерции и цифровому маркетингу, анализу данных, цифровой безопасности, планированию непрерывности бизнеса и внедрению ИИ в маркетинг и продажи.

«Этот тренинг — не только про цифровые навыки, но и про уверенность, возможности и региональное сотрудничество», — отметила Асем Болатжан, советник министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Проводя обучение на казахском и русском языках, мы снимаем языковые барьеры и открываем доступ к важным знаниям для большего числа женщин», — добавила Амина Хасенова, руководитель Дирекции по работе с программами поддержки предпринимателей Банка ЦентрКредит.

Программа WIFI DX, запущенная APCICT/ESCAP в 2016 году, продолжает развиваться в соответствии с потребностями женщин-предпринимателей в условиях цифровой экономики. Центральноазиатское издание программы призвано стать основой для дальнейших локализованных и совместных инициатив в регионе.