Hytera запускает платформу HyTalk Push-to-talk в Казахстане

Событие приурочено к 10-летию местного офиса.

Компания Hytera Communications, ведущий мировой поставщик профессиональных технологий и решений в области связи, в рамках ежегодной партнерской конференции представила платформу HyTalk Push-to-Talk over Cellular (PoC) и новейшее устройство PoC P50 для обслуживания отраслей и предприятий, стремящихся к повышению эффективности командных коммуникаций и совместной работы. Конференцию посетило 80 местных партнеров, которые также собрались, чтобы отпраздновать 10-летие офиса Hytera в Казахстане.



Групповое фото партнеров Hytera в Казахстане

Платформа Hytera HyTalk PoC развернута локально в стране и обеспечивает общенациональную связь через публичную сеть. Она предоставляет широкий спектр коммуникационных услуг, включая передачу голоса, видео и данных. С установленным приложением HyTalk на радиостанциях PoC Hytera, многофункциональных передовых радиостанциях или портативных видеорегистраторах, промышленные и корпоративные пользователи могут пользоваться надежными услугами push-to-talk/video (PTX) через сети 3G, 4G или WLAN. Радиостанция Hytera P50 PoC обеспечивает признанное качество связи PTT и высокую пропускную способность передачи данных. Она разработана для профессионалов в различных отраслях, включая безопасность, гостиничный бизнес, логистику и транспорт.

Благодаря приближению инфраструктуры PoC к рынку это обновление обеспечивает более быструю связь, повышенную безопасность данных и более оперативную локальную поддержку. Для партнеров и пользователей PoC-решение Hytera позволяет осуществлять связь по всей стране, используя только радиостанции и лицензии — без дополнительной инфраструктуры, без платы за частоты и без ограничений по расстоянию. На конференции Hytera также поделилась успешными примерами внедрения PoC в Центральной Азии, подчеркнув их положительное влияние на операционную эффективность и безопасность.

Hytera работает на рынке Казахстана более 20 лет — компания местный офис в 2015 году. За прошедшее десятилетие Hytera выстроила прочный фундамент в стране, тесно сотрудничая с партнерами для внедрения инновационных, критически важных решений в области связи для таких отраслей, как общественная безопасность, реагирование на чрезвычайные ситуации, энергетика и транспорт. Партнерская конференция стала ключевой ежегодной площадкой для открытого диалога, обмена знаниями и совместного развития, подчеркивая приверженность Hytera принципу «Go Global, Be Local» («Думай глобально, действуй локально»).

Размышляя о 10-летии местного офиса, Дмитрий Лю, директор Hytera по Центральной Азии, отметил: «На протяжении более десяти лет мы росли вместе с Казахстаном — учились, адаптировались и внедряли инновации. Я хочу искренне поблагодарить наших партнеров за доверие, поддержку и преданность делу на протяжении последних десяти лет. Запуск локальной платформы PoC — это не только технический прорыв, но и стратегический шаг на пути к предоставлению более быстрых, безопасных и оперативных услуг нашим клиентам. Ожидается, что растущее внедрение технологии PoC в сфере общественной безопасности будет стимулировать рост мирового рынка в течение следующих десяти лет, и мы стремимся обеспечить нашим партнерам в Казахстане все необходимое для того, чтобы они могли воспользоваться этими возможностями».



Сотрудник Hytera представляет продукцию и решения партнерам

В ходе конференции Hytera представила новые продукты в рамках нескольких линеек, включая DMR Trunking Cube Base Station DS-6250S (компактную базовую станцию нового поколения DMR с высокой степенью интеграции для экономически эффективного развертывания), а также портативную док-станцию EDS30 (мобильное решение для зарядки и управления данными с носимых видеорегистраторов (BWC) в полевых условиях).

Компания также озвучила обновленные политики в области каналов поставок и маркетинга, направленные на стимулирование роста партнеров, и провела церемонию награждения, чтобы отметить вклад выдающихся партнеров за последнее десятилетие.

В завершении конференции партнеры совместно обязались углублять сотрудничество и стимулировать инновации в будущем. Hytera вновь подтвердила свою долгосрочную стратегию по дальнейшей локализации решений, повышению качества клиентского опыта и продолжению предоставления услуг и поддержки мирового уровня для казахстанского рынка.