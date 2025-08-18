В МЦРИАП прошла стратегическая сессия по вопросам развития искусственного интеллекта

Министерством ведется активная работа по созданию благоприятных условий для внедрения технологий ИИ в различные сферы экономики и государственного управления.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК состоялась стратегическая сессия, посвященная ключевым вопросам развития искусственного интеллекта в стране. В мероприятии приняли участие представители IT-отрасли, бизнеса, научного сообщества, неправительственных организаций и государственных органов. Оно стало важной площадкой для открытого диалога и выработки практических решений по внедрению и развитию ИИ в Казахстане.

Министр Жаслан Мадиев в своем приветственном слове отметил важность развития ИИ как одного из приоритетных направлений цифровизации страны. Он подчеркнул, что министерством ведется активная работа по созданию благоприятных условий для внедрения технологий ИИ в различные сферы экономики и государственного управления.

Первый вице-министр Каныш Тулеушин подчеркнул необходимость разработки национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которая станет фундаментом для системного и устойчивого продвижения ИИ в Казахстане.

Сессия прошла в интерактивном формате, где участники за тематическими столами обсуждали такие ключевые направления, как развитие инфраструктуры и доступ к вычислительным мощностям, поддержка AI-стартапов и коммерциализация решений, привлечение и удержание талантов, внедрение ИИ в государственный сектор и обеспечение доступа к данным, этические и правовые аспекты развития ИИ. Участники не только делились мнениями и опытом, но и выдвигали конкретные предложения по каждому из направлений.

По итогам сессии будут сформированы предложения, которые лягут в основу дальнейших шагов по развитию национальной экосистемы искусственного интеллекта.