Следите за новостями

Цифра дня

104 тыс. тг. — стоимость оборудования для Starlink в Казахстане

    МЦРИАП выставило на аукцион радиочастоту для сотовой связи

    Стартовая цена лота составляет 30 млрд тг.

    18 августа 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан объявляет о проведении аукциона на право использования радиочастотного спектра в диапазоне 791-801/832-842 МГц (10/10 МГц) для развития сетей сотовой связи четвертого поколения (4G). Аукцион охватывает территорию всех регионов страны, включая Астану, Алматы и Шымкент. Стартовая цена лота составляет 30 млрд тенге, передает Sputnik.

    Участие в аукционе могут принять юридические лица, зарегистрированные в Казахстане, если:

    — у них есть лицензия оператора сотовой связи;
    — они не находятся в процессе ликвидации или банкротства;
    — имеют опыт работы в сфере связи не менее 5 лет;
    — внесли гарантийный взнос в полном объеме.

    Подача заявок осуществляется в электронном формате через веб-портал реестра государственного имущества в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления. Проведение аукциона запланировано на сентябрь 2025 года.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.