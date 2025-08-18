МЦРИАП выставило на аукцион радиочастоту для сотовой связи
Стартовая цена лота составляет 30 млрд тг.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан объявляет о проведении аукциона на право использования радиочастотного спектра в диапазоне 791-801/832-842 МГц (10/10 МГц) для развития сетей сотовой связи четвертого поколения (4G). Аукцион охватывает территорию всех регионов страны, включая Астану, Алматы и Шымкент. Стартовая цена лота составляет 30 млрд тенге, передает Sputnik.
Участие в аукционе могут принять юридические лица, зарегистрированные в Казахстане, если:
— у них есть лицензия оператора сотовой связи;
— они не находятся в процессе ликвидации или банкротства;
— имеют опыт работы в сфере связи не менее 5 лет;
— внесли гарантийный взнос в полном объеме.
Подача заявок осуществляется в электронном формате через веб-портал реестра государственного имущества в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления. Проведение аукциона запланировано на сентябрь 2025 года.