Казахстанцев обяжут сдавать биометрию при покупке SIM-карт?

В Казахстане хотят ввести обязательную биометрическую идентификацию при оформлении абонентского номера. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 29 августа. Если граданин захочет приобрести более 10 SIM-карт, операторы сотовой связи будут запрашивать у него подтверждение необходимости такой покупки. Это нужно, чтобы ограничить массовую скупку номеров мошенниками. Также абоненты смогут сообщать операторам о мошеннических звонках. Организации будут обязаны обмениваться информацией с Антифрод-центром Нацбанка, который следит за подозрительными транзакциями. Изменения вводятся для защиты граждан от преступных схем с использованием мобильной связи, передает Курсив.