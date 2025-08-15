Следите за новостями

Цифра дня

104 тыс. тг. — стоимость оборудования для Starlink в Казахстане

    Казахстанцев обяжут сдавать биометрию при покупке SIM-карт?

    Также планируется усложнить массовую покупку номеров.

    15 августа 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    В Казахстане хотят ввести обязательную биометрическую идентификацию при оформлении абонентского номера. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 29 августа. Если граданин захочет приобрести более 10 SIM-карт, операторы сотовой связи будут запрашивать у него подтверждение необходимости такой покупки. Это нужно, чтобы ограничить массовую скупку номеров мошенниками. Также абоненты смогут сообщать операторам о мошеннических звонках. Организации будут обязаны обмениваться информацией с Антифрод-центром Нацбанка, который следит за подозрительными транзакциями. Изменения вводятся для защиты граждан от преступных схем с использованием мобильной связи, передает Курсив.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.