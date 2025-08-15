620 блогеров внесли в казну 18 млрд тенге

Блогеры и певцы, которые продают свои онлайн-концерты, трансляции мероприятий и т.п., должны будут также платить налоги.

Министр финансов Мади Такиев рассказал о том, что блогерами дополнительно задекларировано более 18 млрд тенге. Еще с 7 блогерами КГД находится в судебном процессе, передает Uchet.kz.

«854 блогерам направлено уведомление. 620 блогеров дополнительно сдали декларацию на 18 миллиардов 141 миллионов тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем. То есть, проводим нормальную документальную налоговую проверку. Призываю всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса», — отметилт Мади Такиев.

Министр финансов добавил, что блогеры и певцы, которые продают свои онлайн-концерты, трансляции мероприятий и т. п., должны будут также платить налоги.

Напомним, в феврале 2025 года блогеры получили налоговые уведомления от КГД. Однако 19 февраля 2025 года в КГД сообщили о техническом сбое и отозвали налоговые уведомления по 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге. На конец февраля 12 блогеров задекларировали доходы на сумму 1,4 млрд тенге.