Трехуровневая модель контроля товаров запускается в Казахстане

Она охватит все — от маркировки до аналитики.

Что это за модель и как она будет работать, рассказал вице-министр финансов РК Асет Турысов. В верхнем уровне будет Общий классификатор товаров, работ и услуг, где хранятся категории (например, категория «канцелярские товары»), средний уровень — то, что входит в канцелярские товары (например, ручка, которая будет иметь уникальный NTIN, и нижний уровень — маркировка по определенным видам товаров, где будет маркироваться конкретная партия, передает Uchet.kz.

«У каждого товара есть свой жизненный цикл: он либо привозится из-за рубежа в страну, либо производится внутри Казахстана. Соответственно, каждому товару — на таможне или внутри Казахстана — будет присваиваться NTIN. Если из-за рубежа, у нас есть интеграция с GTIN. Вся эта информация будет регистрироваться в госбазе данных, а потом уже использоваться во всех сферах: в госзакупках, при счет-фактурах, при чеках», — пояснил спикер.

Каталог уже связан с операторами фискальных данных. В настоящее время в базе 15 млн товаров. Каждый день поступают от тех операторов, которые интегрированы, данные по 10 млн чеков. Реализовано 11 API-сервисов для интеграции с бизнесом.

По словам Асета Турысова, это дает прозрачность товарооборота, контроль качества и срока годности, борьбу с контрафактом.