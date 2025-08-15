Вышла новая версия eGov Mobile

Мобильное приложение получило крупнейшее обновление за последние годы: переработан интерфейс, улучшена навигация, добавлены интеллектуальный поиск и быстрый доступ к цифровым документам.

Обновление стало ответом на растущий спрос — за пять лет количество пользователей eGov Mobile увеличилось в шесть раз и превысило 11 миллионов.

Интеллектуальный поиск и виртуальный помощник

Одно из главных нововведений — интеллектуальный поиск. Теперь при вводе запроса отображаются все релевантные результаты: услуги, жизненные ситуации. Рядом с поисковой строкой появился виртуальный ассистент eGov AI на базе искусственного интеллекта. eGov AI встроен в приложение и помогает пользователям быстро находить нужную информацию о государственных услугах. Он работает в формате чата — достаточно задать вопрос, и ассистент простыми словами объяснит, что нужно сделать, а при необходимости направит в нужный раздел или услугу. Такой подход экономит время и упрощает навигацию. Достаточно нажать на иконку eGov AI рядом с поиском, чтобы попасть в чат с помощником и получить ответ за считаные секунды.

Усилена безопасность

При обновлении eGovMobile особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности. Усилена защита персональных данных, реализован ряд технических доработок, направленных на повышение устойчивости системы к внешним угрозам.

Упрощенная навигация

На главной странице теперь представлены иконки самых популярных сервисов, включая быстрый доступ к государственным услугам. Иконка с логотипом eGov размещена на видном месте и ведет напрямую в каталог, где собраны все услуги, удобно структурированные по тематикам. Для навигации услуги разделены на направления электронного правительства и портала Е-лицензирования. Ниже отображаются баннеры с краткой информацией о новых возможностях, а также список ТОП-услуг, популярных и рекомендованных услуг.

Обновленный раздел «Сервисы»

Полный перечень цифровых сервисов теперь доступен по иконке «Сервисы» в нижнем меню приложения. Помимо популярных сервисов, отображающихся на главной странице, здесь представлены все доступные инструменты, сгруппированные по разделам.

Интерфейс раздела стал более интуитивным: напротив каждого сервисаразмещена иконка в виде канцелярской кнопки — при нажатии услуга автоматически добавляется в список популярных. Также на странице размещены баннеры с краткими описаниями ключевых функций, что помогает быстрее ориентироваться в возможностях приложения.

Мгновенный доступ к цифровым документам

Значительные изменения коснулись раздела «Цифровые документы». Удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении и другие важные документы теперь отображаются прямо на главной странице — без необходимости переходить в отдельный раздел. Это позволяет мгновенно предъявить нужный документ или QR-код для проверки его подлинности.

Каталог жизненных ситуаций

Внедрен отдельный каталог по жизненным ситуациям. Он позволяет получить пошаговые инструкции. Например, как прикрепиться к поликлинике, восстановить документы или получить водительское удостоверение. При выборе нужной ситуации открывается структурированная информация: что делать, куда обращаться, какой услугой воспользоваться и какие нормативные документы действуют в этом случае.

Каждая жизненная ситуация сопровождается интерактивным опросом. На его основе пользователь получает персонализированный сценарий. Если предложенное решение не подошло, можно пройти опрос повторно — система предложит альтернативный вариант.

Улучшение функции eGov QR

Теперь на экране отображается пояснение о назначении сервиса, а при необходимости экран автоматически подсвечивается для комфортного использования в темное время суток.

Модернизация раздела «Сообщения»

Уведомления о статусах услуг, результатах опросов и важных обновлениях теперь сгруппированы по темам, что упрощает поиск нужной информации.

Расширенные данные в личном профиле

Теперь в нем отображаются персональные данные, сведения о семье, здоровье, трудовой деятельности, штрафах, имуществе и других сферах. Также доступна история предоставленных согласий, а переход к нужному разделу осуществляется через понятную и логичную навигацию.

Масштабное обновление eGovMobile стало результатом совместной работы Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».