Анонс: Digital Wave 2025
11 сентября в Алматы пройдет конференция, посвященная цифровой рекламе и маркетингу.
Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация (ЦАРА) проведет в южной столице конференцию для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии — Digital Wave 2025. Мероприятие проводится уже в четвертый раз, оно стало традиционной площадкой для нетворкинга между топ-персонами рекламно-медийной и маркетинговой сфер: рекламными агентствами, диджитал сейлз-хаузами, платформами и рекламодателями.
Digital Wave 2025 пройдет 11 сентября в пространстве Event Space, ТРЦ Forum.
Конференция является площадкой для обмена опытом и нетворкинга между топ-персонами рекламно-медийной и маркетинговой сфер: рекламными агентствами, диджитал сейлз-хаузами, платформами и рекламодателями.
Участники конференции соберутся офлайн, обсудят актуальные вопросы, вызовы рынка и расскажут о свежих технологиях и инструментах постоянно трансформирующейся digital-среды. Также будет доступен прямой эфир на охватных площадках Казнета.
В этом году признанными экспертами-практиками будут представлены актуальные доклады в следующих секциях:
— Обзор рынка цифровой рекламы;
— Стратегия, планирование, аналитика;
— ИИ без теории: что работает прямо сейчас;
— Retail media;
— Programmatic;
— Digital-upgrade: новыеподходыиинструменты.
В конце деловой программы состоится обмен мнениями профессионалов в формате баттл «GenZ против GenY».
Завершится мероприятие церемонией вручения награды Digital Jedi 2025. Лучшего digital-специалиста страны определит жюри, состоящее из опытных профессионалов, за наиболее выдающиеся результаты в одном из следующих направлений:
— внедрение инноваций в компанию: новые продукты, технологии или направления деятельности;
— реализация значимых и полезных изменений/новшеств на диджитал-рынке;
— разработка wow-кейсов в рекламных кампаниях с учетом сложности и новаторства;
— существенное и ощутимое повышение эффективности работы агентства/бренда/департамента, измеряемое по ключевым показателям успеха, таких как прирост прибыли и количество клиентов.
После конференции участников и гостей будет ждать нетворкинг на террасе с фуршетом и лотереей, а также долгожданный караоке-баттл.
Церемонию вручения награды и караоке-баттл будет по традиции вести Сергей Ремеле, СЕО креативного бутика WOW! SUPER.
Ознакомиться с программой, спикерами, другими деталями Digital Wave 2025 и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.
Генеральный партнер
Bidease— платформа премиальной In-App-рекламы с доступом к глобальной мобильной экосистеме, которая помогает брендам находить аудиторию по всему миру с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
Официальные партнеры
— Admixer Media — официальный реселлер Google Ads в Казахстане.
Admixer Media является частью группы компаний Admixer Advertising. Команда сертифицированных специалистов предоставляет бесплатную экспертную поддержку, консультации и обучение, помогая рекламодателям и агентствам максимально эффективно использовать возможности Google Ads для достижения своих бизнес-целей.
— IAS- Integral Ad Science (IAS) — глобальный лидер в области верификации и анализа качества и эффективности интернет-рекламы. Компания имеет прямые интеграции с лидерами рынка — Google, Meta, TikTok и другими — а также с локальными поставщиками.
— Forte— банк, который помогает людям, поддерживает предпринимателей̆ и думает о будущем. Представлен во всех регионах Казахстана и помогает миллионам клиентов в решении их финансовых задач.
Event-партнер
EZ Solutions — крупнейшее ивент-агентство в корпоративном секторе Казахстана и Центральной Азии с более чем 20-летним опытом. Организует маркетинговые, бизнес-, PR- и HR-мероприятия, превращая их в стратегический инструмент для достижения целей клиента.
Информационные партнеры: Tribune.kz, Zakon.Kz, BES.Media, Optimism.kz, Nur.Kz, qazaqpress.kz, Bizmedia, Деловой Казахстан, Exclusive.kz, Marketing.uz, PROFIT.kz, Stan.kz, Marcomclub, WE project.