Анонс: Digital Wave 2025

11 сентября в Алматы пройдет конференция, посвященная цифровой рекламе и маркетингу.

Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация (ЦАРА) проведет в южной столице конференцию для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии — Digital Wave 2025. Мероприятие проводится уже в четвертый раз, оно стало традиционной площадкой для нетворкинга между топ-персонами рекламно-медийной и маркетинговой сфер: рекламными агентствами, диджитал сейлз-хаузами, платформами и рекламодателями.

Digital Wave 2025 пройдет 11 сентября в пространстве Event Space, ТРЦ Forum.

Конференция является площадкой для обмена опытом и нетворкинга между топ-персонами рекламно-медийной и маркетинговой сфер: рекламными агентствами, диджитал сейлз-хаузами, платформами и рекламодателями.

Участники конференции соберутся офлайн, обсудят актуальные вопросы, вызовы рынка и расскажут о свежих технологиях и инструментах постоянно трансформирующейся digital-среды. Также будет доступен прямой эфир на охватных площадках Казнета.

В этом году признанными экспертами-практиками будут представлены актуальные доклады в следующих секциях:

— Обзор рынка цифровой рекламы;

— Стратегия, планирование, аналитика;

— ИИ без теории: что работает прямо сейчас;

— Retail media;

— Programmatic;

— Digital-upgrade: новыеподходыиинструменты.

В конце деловой программы состоится обмен мнениями профессионалов в формате баттл «GenZ против GenY».

Завершится мероприятие церемонией вручения награды Digital Jedi 2025. Лучшего digital-специалиста страны определит жюри, состоящее из опытных профессионалов, за наиболее выдающиеся результаты в одном из следующих направлений:

— внедрение инноваций в компанию: новые продукты, технологии или направления деятельности;

— реализация значимых и полезных изменений/новшеств на диджитал-рынке;

— разработка wow-кейсов в рекламных кампаниях с учетом сложности и новаторства;

— существенное и ощутимое повышение эффективности работы агентства/бренда/департамента, измеряемое по ключевым показателям успеха, таких как прирост прибыли и количество клиентов.

После конференции участников и гостей будет ждать нетворкинг на террасе с фуршетом и лотереей, а также долгожданный караоке-баттл.

Церемонию вручения награды и караоке-баттл будет по традиции вести Сергей Ремеле, СЕО креативного бутика WOW! SUPER.

Ознакомиться с программой, спикерами, другими деталями Digital Wave 2025 и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.

Генеральный партнер

Bidease— платформа премиальной In-App-рекламы с доступом к глобальной мобильной экосистеме, которая помогает брендам находить аудиторию по всему миру с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Официальные партнеры

— Admixer Media — официальный реселлер Google Ads в Казахстане.

Admixer Media является частью группы компаний Admixer Advertising. Команда сертифицированных специалистов предоставляет бесплатную экспертную поддержку, консультации и обучение, помогая рекламодателям и агентствам максимально эффективно использовать возможности Google Ads для достижения своих бизнес-целей.

— IAS- Integral Ad Science (IAS) — глобальный лидер в области верификации и анализа качества и эффективности интернет-рекламы. Компания имеет прямые интеграции с лидерами рынка — Google, Meta, TikTok и другими — а также с локальными поставщиками.

— Forte— банк, который помогает людям, поддерживает предпринимателей̆ и думает о будущем. Представлен во всех регионах Казахстана и помогает миллионам клиентов в решении их финансовых задач.

Event-партнер

EZ Solutions — крупнейшее ивент-агентство в корпоративном секторе Казахстана и Центральной Азии с более чем 20-летним опытом. Организует маркетинговые, бизнес-, PR- и HR-мероприятия, превращая их в стратегический инструмент для достижения целей клиента.

Информационные партнеры: Tribune.kz, Zakon.Kz, BES.Media, Optimism.kz, Nur.Kz, qazaqpress.kz, Bizmedia, Деловой Казахстан, Exclusive.kz, Marketing.uz, PROFIT.kz, Stan.kz, Marcomclub, WE project.