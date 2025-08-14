Госбанк Кыргызстана выкупил 100% акций Beeline Кыргызстан

Следите за новостями

    14 августа 2025 07:00, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    ОАО «Элдик Банк» приобрело 100% акций компании «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан). Это решение стало частью последовательной государственной стратегии, реализуемой при поддержке Садыра Жапарова. Оно направлено на укрепление национальных интересов, развитие цифровой инфраструктуры и модернизацию экономики, передает Sputnik.

    «Приобретение стратегического телекоммуникационного актива открывает новые возможности для интеграции современных финансовых и цифровых сервисов, повышения доступности технологий для граждан и бизнеса, а также стимулирования инновационного роста», — говорится в релизе.

    Отмечается, что сделка проведена с соблюдением международных стандартов прозрачности и корпоративного управления, что способствует укреплению инвестиционного климата и устойчивому развитию ключевых секторов экономики КР.

