Госбанк Кыргызстана выкупил 100% акций Beeline Кыргызстан

ОАО «Элдик Банк» приобрело 100% акций компании «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан). Это решение стало частью последовательной государственной стратегии, реализуемой при поддержке Садыра Жапарова. Оно направлено на укрепление национальных интересов, развитие цифровой инфраструктуры и модернизацию экономики, передает Sputnik.

«Приобретение стратегического телекоммуникационного актива открывает новые возможности для интеграции современных финансовых и цифровых сервисов, повышения доступности технологий для граждан и бизнеса, а также стимулирования инновационного роста», — говорится в релизе.

Отмечается, что сделка проведена с соблюдением международных стандартов прозрачности и корпоративного управления, что способствует укреплению инвестиционного климата и устойчивому развитию ключевых секторов экономики КР.