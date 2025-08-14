Следите за новостями

    Казахстанцам посоветовали не использовать личные счета для бизнеса

    В АРРФР рассказали, что делать при блокировке банковского счета.

    14 августа 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напомнило казахстанцам о рисках блокировки банковских счетов и дало рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Как подчеркнули в АРРФР, под особое внимание попадают крупные или частые переводы. По данным ведомства, счет могут заморозить по разным причинам: от технических ошибок и истечения срока действия карты до подозрений в отмывании денег, передает Курсив.

    В АРРФР советуют при блокировке в первую очередь проверить уведомления в приложении банка, связаться с Call-центром или посетить отделение. При необходимости нужно предоставить документы, подтверждающие законное происхождение средств, а также убедиться в отсутствии долгов по налогам, алиментам или кредитам через eGov.

    Чтобы снизить риск блокировки, регулятор рекомендует:

    — не использовать личные счета для предпринимательской деятельности;
    — заранее уведомлять банк о крупных переводах или нетипичных операциях;
    — следить за актуальностью документов и персональных данных;
    — регулярно проверять и погашать задолженности.

