Казахстанцам посоветовали не использовать личные счета для бизнеса

В АРРФР рассказали, что делать при блокировке банковского счета.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напомнило казахстанцам о рисках блокировки банковских счетов и дало рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Как подчеркнули в АРРФР, под особое внимание попадают крупные или частые переводы. По данным ведомства, счет могут заморозить по разным причинам: от технических ошибок и истечения срока действия карты до подозрений в отмывании денег, передает Курсив.

Под особое внимание попадают крупные или частые переводы, особенно из-за рубежа, а также жалобы о возможном использовании счета в мошеннических схемах.

В АРРФР советуют при блокировке в первую очередь проверить уведомления в приложении банка, связаться с Call-центром или посетить отделение. При необходимости нужно предоставить документы, подтверждающие законное происхождение средств, а также убедиться в отсутствии долгов по налогам, алиментам или кредитам через eGov.

Чтобы снизить риск блокировки, регулятор рекомендует:

— не использовать личные счета для предпринимательской деятельности;

— заранее уведомлять банк о крупных переводах или нетипичных операциях;

— следить за актуальностью документов и персональных данных;

— регулярно проверять и погашать задолженности.