Система для автоматизированного расчета налогов внедрена в Казахстане

Smart Data Finance будет формировать досье налогоплательщика.

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о ходе исполнений поручений Главы государства по реформированию налоговой сферы. Вице-премьер отметил, что 18 июля 2025 года Глава государства подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон, вступающие в силу с 1 января следующего года. По поручению Президента внедряется Интегрированная система налогового администрирования, автоматизирующая процессы, госуслуги и электронное взаимодействие с налогоплательщиками. В промышленную эксплуатацию введена система Smart Data Finance для автоматизированного расчета налогов и формирования досье налогоплательщика, передает Uchet.kz.

Реализовано 64 интеграции с госорганами, данные применяются при расчете транспортного и имущественного налогов, камеральном контроле и всеобщем декларировании.

«Новый кодекс — это второй этап бюджетно-налоговой реформы, после принятия Бюджетного кодекса. Третий этап — масштабное финансирование реального сектора экономики. Оператором этой программы выступает холдинг „Байтерек“, чья капитализация увеличена на 1 трлн тенге для доведения объема поддержки до 8 трлн тенге. Это, по расчетам, обеспечит дополнительно около 1,3% роста ВВП уже в 2025 году», — отметил Жумангарин.