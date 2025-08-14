YouTube, TikTok и Facebook будут передавать данные о доходах казахстанцев

Налоговые органы обмениваются сведениями со всеми странами, которые входят в ОЭСР.

Министр финансов Мади Такиев рассказал о том, будут ли YouTube, TikTok, Facebook и другие платформы предоставлять отчеты о казахстанцах, которые получают монетизацию с соцсетей, передает Uchet.kz.

«Что касается YouTube, TikTok, Facebook, где идет монетизация денег физическими лицами — эти компании будут предоставлять нам информацию о тех физических лицах, которые получают такие доходы с этих источников. Это нужно нам для сверки. А вообще, физическое лицо самостоятельно должно представлять декларацию», — пояснил Такиев.

Министр уточнил, что при непредставлении декларации физическим лицом налоговые органы смогут уведомить гражданина, опираясь на полученные данные.

«В случае непредоставления мы видим полученный доход, мы предупредим, отправим уведомление физическому лицу, скажем: „У тебя был такой-то доход за, допустим, 2025-й год, и ты должен представить декларацию с уплатой налогов“», — объяснил министр.

На вопрос, будет ли это происходить только по запросу, министр отметил, что налоговые органы обмениваются сведениями со всеми странами, которые входят в ОЭСР. Соответственно, налоговики получают всю информацию, которая есть у стран по итогам года.