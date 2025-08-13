Понятие «Цифровая реклама» вводится в Казахстане

Цель проекта - обеспечение информационной безопасности в сфере рекламы и разработка единого порядка размещения рекламных видеороликов.

Министерством национальной экономики РК разработан и вынесен на обсуждение проект приказа «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 мая 2019 года № 37 «Об утверждении Правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования». Проект разработан в целях регламентации наружной рекламы, передает Uchet.kz.

Проектом предусматривается уточнение регулирования в сфере наружной (визуальной) рекламы, включая введение определения цифровой рекламы (в том числе проекционной) и порядка ее размещения, а также введение понятия политики информационной безопасности.

Обсуждение проекта постановления продлится до 26 августа 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».