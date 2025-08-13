В школьную программу добавят обучение ИИ

Также будут запущены центры креативных технологий TUMO.

На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев доложил о проводимой работе по обеспечению интернетом организаций образования и о старте пилотной инициативы по внедрению искусственного интеллекта в школьную программу. Он отметил, что МЦРИАП системно работает над тем, чтобы каждый школьник страны имел равный и качественный доступ к современным технологиям, знаниям и возможностям для развития.

В Казахстане функционирует 8 042 школы, из которых 7 917 уже подключено к интернету, в том числе: через волоконно-оптическую связь — 4 663 школы, по другим технологиям — 3 254 школы.

«Из этих 3 254 школ до 450 возможно подключить интернет, построив „последнюю милю“, так как волоконно-оптическая линия уже доведена до населенного пункта. В связи с этим просим поручить акиматам обеспечить подключение указанных школ к волоконно-оптической связи, привлекая операторов связи либо собственными силами», — сказал Жаслан Мадиев.

Кроме того, в рамках инвестиционного соглашения между МЦРИАП и АО «Казахтелеком» в 2025–2026 годах за счет партнера к волоконно-оптической связи будет подключено 2 010 школ: 819 — в 2025 г., 1 191 — в 2026 г. В результате реализации проекта все школы будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Министр также сообщил о старте пилотной инициативы по внедрению искусственного интеллекта в школьную программу. Проект реализуется совместно с Massachusetts Institute of Technology (MIT) и будет охватывать все классы — от начальной до старшей школы.

Первый этап программы предполагает внедрение ИИ на уроках цифровой грамотности для учеников 1-4 классов. Будет использован бесплатный интерактивный контент Day of AI — уроки продолжительностью 30-60 минут с методическими материалами для учителей и заданиями для учеников. Весь контент переведен на казахский и русский языки.

Второй этап охватит 1-12 классы, обеспечив полное покрытие школьников — от базовых знаний до продвинутых навыков работы с ИИ. Этот этап потребует дополнительной адаптации материалов и будет запущен позже. Министерству просвещения рекомендовано ввести программу Day of AI в качестве обязательной.

Также в ходе заседания министр доложил о запуске в Казахстане центров креативных технологий TUMO. Проект направлен на долгосрочное развитие цифровых компетенций у молодежи и будет реализован по международным стандартам. Центры откроются в Астане и Алматы и предложат бесплатное обучение без экзаменов и отборов по 11 направлениям — от программирования, робототехники и генеративного ИИ до графического и веб-дизайна, анимации, 3D-моделирования и музыки. Аналогичные TUMO уже работают в Париже, Берлине, Лиссабоне и Цюрихе, формируя у подростков современные навыки, востребованные в креативной и технологической индустрии.

Как отметил Жаслан Мадиев, в Казахстане планируется ежегодно обучать более 10 тыс. школьников в двух городах.

Также министр рассказал о внедрении в пилотном режиме проекта «Социальный кошелек» — цифрового сервиса для адресного и прозрачного предоставления мер государственной поддержки. Проект реализуется в рамках поручения Президента по цифровизации.

Первым направлением проекта стало бесплатное и льготное питание школьников. Из 6 943 государственных школ среднего образования 2 369 уже полностью оборудовано современными аппаратно-программными комплексами, а в 3 950 школах внедрен «Бизнес-кошелек» — приложение для учета и контроля фактической выдачи горячего питания.

«Через сервис „Социальный кошелек“ в приложении eGov Mobile родители могут в реальном времени проверять, получил ли ребенок горячее питание, видеть меню и оставлять отзывы. В дальнейшем функционал расширят на услуги дошкольного, среднего и дополнительного образования, путевки в лагеря, места в общежитиях и другие меры поддержки. Местным исполнительным органам необходимо завершить оснащение школ до начала учебного года», — заключил Жаслан Мадиев.