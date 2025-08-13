Анонс: 15-й юбилейный Blockchain Life Forum
Мировые лидеры крипторынка соберутся в Дубае 28–29 октября.
Долгожданный Blockchain Life 2025 станет не просто форумом, а настоящим крипто-фестивалем накануне буллрана и альтсезона. В крупнейшем событии индустрии примет участие 15 000 участников из 130 стран.
На важнейшем крипто событии мира традиционно выступают и присутствуют основатели и топ-менеджмент ведущих компаний: Binance, Tether, Tron, Ripple, Bybit, TON, CoinMarketCap, Animoca Brands, Circle, Solana, OKX, HTX, BingX, Kucoin, Telegram, Mastercard, ICP, Trust Wallet, Sandbox, Near, Litecoin, Bitmain, Marathon, Canaan, WhatsMiner, Bitfury, Consensys, Linea, DWF Labs, Wintermute, BNB chain, Mantle и многие другие.
Юбилейный Blockchain Life Forum обещает быть особенно масштабным:
— 2 дня нетворкинга с 15 тыс. премиум участников со всего мира.
— 200+ спикеров. Самые громкие имена индустрии обсудят ближайшие рыночные тренды и поделятся инсайдами по ключевым активам прямо накануне взрывного роста рынка. Синхронный перевод на русский включен в билет.
— 200+ стендов и тысячи компаний — инновационные продукты и технологии, доступные первым инвесторам.
— Увеличенная в 2 раза уличная зона — дневной open-air с лаунжем, бесплатными угощениями и напитками, массажем и лайв-сетом от диджея до самого заката.
— Официальная Afterparty с секретным артистом и целая неделя сайд-ивентов — Blockchain Life Week сделает ваше пребывание в Дубае незабываемым.
Билеты на 15-й Blockchain Life Forum уже в продаже. Успейте приобрести их сейчас по первой цене по промокоду Profit.