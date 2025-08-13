Kaspi Магазин запустил сервис проверки регистрации смартфонов

С ее помощью партнеры Kaspi Магазина перед выдачей заказа указывают IMEI-код устройства и проверяют регистрацию в государственной базе данных.

В Казахстане изменились правила регистрации мобильных устройств. Теперь, чтобы избежать блокировки, смартфоны должны быть зарегистрированы в государственной базе данных и иметь подтвержденные IMEI-коды.

Kaspi.kz позаботился о продавцах и покупателях и запустил новую удобную проверку смартфонов. С ее помощью партнеры Kaspi Магазина перед выдачей заказа указывают IMEI-код устройства и проверяют регистрацию в государственной базе данных.

Также после покупки устройства каждый покупатель может самостоятельно проверить IMEI-код через «Детали заказа» в суперприложении Kaspi.kz.

Любимые клиенты могут быть уверены, что смартфоны в Kaspi Магазине ввезены официально, зарегистрированы и готовы к работе с любыми сотовыми операторами на выбор и без ограничений.

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа- и железнодорожные билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, уплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес-школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.