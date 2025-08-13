НИОКР в Казахстане: четверть «умных» услуг приходится на биотехнологии и геологию

В целом исследования в области естественных и технических наук занимают 87% от всего объема услуг НИОКР.

Объем услуг по научным исследованиям и разработкам (НИОКР) в РК за январь–март текущего года составил 22,2 млрд тг — на 22,4% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2024-го (ИФО — 107,2%). Для сравнения: годом ранее объем услуг в сфере НИОКР демонстрировал сокращение сразу на 25,9% в денежном выражении (ИФО — 65,4%), передает Finprom.kz.

Показатели в секторе в целом не отличаются стабильностью динамики. Так, за 2024 год объем услуг в сфере НИОКР составил 180,5 млрд тг — на 9,6% меньше, чем за январь–декабрь 2023-го (ИФО — 79,5%). При этом за полный 2023 год наблюдался рост более чем в полтора раза (ИФО — 134,3%).

В региональном разрезе в первом квартале текущего года наибольший объем услуг в сфере НИОКР ожидаемо пришелся на Алматы: 7,9 млрд тг — сразу более трети от всего объема по стране. Следом идет Астана: 3,2 млрд тг. В результате на обе столицы совокупно пришлась половина всего объема услуг в секторе.

Значительные объемы услуг также наблюдались в Абайской (2,6 млрд тг), Восточно-Казахстанской (1,8 млрд тг), Мангистауской (1,4 млрд тг) и Карагандинской (1,1 млрд тг) областях. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской области (31 млн тг), Шымкенте (74,2 млн тг) и Кызылординской области (96,2 млн тг).

В разрезе видов исследований и разработок за январь–март 2025 года сразу 86,6% пришлось на естественные и технические науки. Среди них наибольшие показатели наблюдались в секторе научных исследований и экспериментальных разработок в области биотехнологий (3,2 млрд тг), а также в сегменте научно-исследовательских, опытно-методических и опытно-конструкторских работ в геологической отрасли (2,4 млрд тг).

Среди услуг по научным исследованиям и разработкам в области общественных и гуманитарных наук самые большие объемы пришлись на прикладные исследования, направленные на развитие индустрии (665,4 млн тг), а также на исследования, направленные на содействие развитию отечественных производств (157,7 млн тг).