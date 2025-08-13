В Казахстане запустили единую цифровую платформу дорожной безопасности TOR

TOR позволяет выявлять очаги аварийности, фиксировать нарушения и контролировать водителей, управляющих автомобилем свыше восьми часов без перерыва.

В РК начала работу единая цифровая платформа TOR, которая в режиме реального времени собирает и анализирует информацию о дорожной обстановке по всей стране. Система стала цифровым инструментом для полиции, объединяющим данные с камер наблюдения, патрульных комплексов, дронов и других источников, передает Kazpravda.kz.

Платформа разработана в рамках реализации поручения Президента по созданию национальной системы «Безопасный город» и станет ее основой. Платформа TOR объединяет данные, визуализирует события в едином окне и создает цифровой стандарт управления дорожной безопасностью в масштабе всей страны.

По словам начальника департамента информатизации МВД Сергея Варго, TOR позволяет не только фиксировать нарушения, но и прогнозировать риски, спасая жизни.

CEO компании-разработчика Sergek Евгений Ким отметил, что архитектура системы адаптирована под казахстанские реалии и готова к масштабированию и использованию аналитических технологий.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре в Казахстане — от офиса до страны.