    Завершено тестирование новой системы дефектоскопии воздушных ЛЭП

    Цифровой сервис автоматически выявляет дефекты на объектах сетевой инфраструктуры с применением технологий беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта.

    12 августа 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт

    Как отметили в Министерстве энергетики РК, система дефектоскопии ЛЭП внедряется в рамках информационной системы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech) согласно Карте цифровой трансформации ТЭК.

    Цифровой сервис обеспечивает:

    — автоматическое выявление дефектов на ЛЭП на основе анализа медиаконтента (видео, фото, тепловизионные и LiDAR-данные);
    — цифровая паспортизация объектов с привязкой обнаруженных дефектов к техническим местам;
    — анализ технического состояния с использованием обучаемых нейросетей (точность распознавания — до 98%);
    — создание отраслевого дата-центра визуальной информации с эталонными выборками для переобучения моделей ИИ;
    — сценарии автоматической маршрутизации дефектов в системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

    Система интегрирован в архитектуру платформы EnergyTech, которая реализуется Министерством энергетики. Система закладывает основу для перехода к проактивной диагностике, цифровому технадзору и снижению аварийности в сетях передачи и распределения электроэнергии. Внедрение системы также соответствует целям и задачам Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в рамках которого Министерством энергетики проводится масштабная цифровизация ключевых отраслевых процессов.

