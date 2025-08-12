Завершено тестирование новой системы дефектоскопии воздушных ЛЭП

Цифровой сервис автоматически выявляет дефекты на объектах сетевой инфраструктуры с применением технологий беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта.

Как отметили в Министерстве энергетики РК, система дефектоскопии ЛЭП внедряется в рамках информационной системы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech) согласно Карте цифровой трансформации ТЭК.

Цифровой сервис обеспечивает:

— автоматическое выявление дефектов на ЛЭП на основе анализа медиаконтента (видео, фото, тепловизионные и LiDAR-данные);

— цифровая паспортизация объектов с привязкой обнаруженных дефектов к техническим местам;

— анализ технического состояния с использованием обучаемых нейросетей (точность распознавания — до 98%);

— создание отраслевого дата-центра визуальной информации с эталонными выборками для переобучения моделей ИИ;

— сценарии автоматической маршрутизации дефектов в системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

Система интегрирован в архитектуру платформы EnergyTech, которая реализуется Министерством энергетики. Система закладывает основу для перехода к проактивной диагностике, цифровому технадзору и снижению аварийности в сетях передачи и распределения электроэнергии. Внедрение системы также соответствует целям и задачам Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в рамках которого Министерством энергетики проводится масштабная цифровизация ключевых отраслевых процессов.

