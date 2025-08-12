Автоматизированный контроль выписки ЭСФ внедрят в Казахстане

Проект размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 августа.

Министерство финансов подготовило проект приказа «О некоторых вопросах проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур». Целью проекта является утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки ЭСФ, определение оператора автоматизированного контроля и установление правил его проведения, передает Zakon.kz.

Разработчики полагают, что эти меры будут способствовать снижению количества фиктивных сделок, а также обеспечению прозрачности и законности бизнеса.