Следите за новостями

Цифра дня

89,1% — уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 лет

    Автоматизированный контроль выписки ЭСФ внедрят в Казахстане

    Проект размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 августа.

    12 августа 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Общество

    Министерство финансов подготовило проект приказа «О некоторых вопросах проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур». Целью проекта является утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки ЭСФ, определение оператора автоматизированного контроля и установление правил его проведения, передает Zakon.kz.

    Разработчики полагают, что эти меры будут способствовать снижению количества фиктивных сделок, а также обеспечению прозрачности и законности бизнеса.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.