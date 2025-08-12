Следите за новостями

Цифра дня

89,1% — уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 лет

    Анонс: DocFlow Day 2025

    Будем говорить про ЭДО, AI, автоматизацию и все, что делает бизнес быстрее и умнее.

    12 августа 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Компания Docrobot Центральная Азия приглашает на ежегодную конференцию DocFlow Day 2025, которая состоится 26 сентября в Алматы, в отеле InterContinental. Это важное событие в сфере цифровизации HR и документооборота в Казахстане. Здесь соберутся HR-руководители, IT-специалисты, эксперты по КЭДО, а также представители бизнеса — чтобы делиться практикой, обсуждать тренды и вдохновляться новыми возможностями.

    Что вас ждет:

    — Актуальные кейсы цифровизации от казахстанских компаний
    — Панельные дискуссии и мастер-классы от ведущих экспертов
    — Презентации новых решений
    — Возможность напрямую пообщаться с коллегами и лидерами отрасли

     Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.