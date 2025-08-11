Регистрация по месту жительства будет осуществляться только онлайн

Срок реализации проекта — до 30 июня 2026 года.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерство внутренних дел РК разработали и вынесли на обсуждение проект приказа О реализации пилотного проекта по оказанию государственных услуг «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан» и «Временная регистрация по месту временного пребывания (проживания) граждан Республики Казахстан» для физических лиц в электронной форме. Совместный приказ разработан в целях постоянного совершенствования процесса и повышения эффективности оказания государственных услуг, передает Uchet.kz.

Пилотным проектом предусмотрен перевод в исключительно онлайн формат государственной услуги «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан» для физических лиц.

Обсуждение проекта постановления продлится до 25 августа 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».