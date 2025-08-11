Рекордный ввод жилья, цифровизация процессов: как реализуются поручения Президента в строительной сфере

Сегодня доля строительной отрасли в экономике страны составляет 6% от ВВП.

Одним из ключевых направлений остается жилищное строительство, которое демонстрирует уверенный рост на протяжении последних шести лет. Казахстан наращивает темпы строительства ежегодно, в том числе за счет активного участия частных застройщиков и стимулирующих госпрограмм.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, с 2019 по 2024 годы в эксплуатацию введено 97,9 млн квадратных метров жилья. Из них 39,3 млн квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а 58,6 млн — на многоквартирные жилые комплексы (МЖК).

В 2024 году индекс физического объема строительно-монтажных работ составил 9 трлн тенге или 115,3%. В отрасли функционирует более 53 тыс. предприятий, в том числе более 2,9 тыс. производств по выпуску стройматериалов. В 2024 году введено в эксплуатацию 19,1 млн квадратных метров жилья, достигнут рекордный показатель. Построено 173,9 тыс. жилых объектов, в том числе более 38,9 тыс. индивидуальных жилых домов.

За первое полугодие 2025 года объем строительных работ достиг 3,31 трлн тенге, что на 18,4% больше, чем в предыдущем году. Введено в эксплуатацию более 11 млн квадратных метров новых объектов, в том числе 7,9 млн квадратных метров жилья, 111 школ, 17 детских садов, 31 объект здравоохранения. Всего в строительном секторе занято более миллиона человек. Продолжаются масштабные программы по строительству жилья. В 2025 году планируется построить 19,2 млн квадратных метров жилья. На высоком уровне остается инвестиционная активность в секторе. За шесть лет в жилищное строительство направлено 15,4 трлн тенге. Также за первые шесть месяцев 2025 года инвестиции составили 1,5 трлн тенге.

Одним из приоритетов развития отрасли является внедрение цифровых решений. Министерство промышленности и строительства реализует комплексные меры по автоматизации всех этапов — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию, с акцентом на повышение прозрачности, контроля и эффективности.

Важным нововведением стал введенный в градостроительном кадастре уникальный номер объекта, аналогичный ИИН, который позволяет отслеживать весь жизненный цикл строительства в цифровом формате. Это обеспечивает сквозную проверку документов на соответствие целевому назначению на каждом этапе.

Оцифровано 93% населенных пунктов до уровня районных центров, завершена масштабная инвентаризация инженерных коммуникаций. В цифровой формат переведено 85 из 89 генеральных планов городов (96%) и 618 из 724 схем детальной планировки (83,7%). Кроме того, акиматы обеспечены генеральными планами на 100% и планами детальной планировки территорий — 96,1%.

Автоматизированы процессы предоставления исходно-разрешительных документов, согласования эскизных проектов, выдачи технических условий и экспертизы проектной документации. С 2024 года на портале EPSD действует единая экспертиза, основанная на данных градостроительного кадастра.

Разработан государственный банк информационных моделей» (ГБИМ) — информационная система, охватывающая стадии проектирования и экспертизы, которая проходит тестирование и проверку на информационную безопасность во втором полугодии 2025 года. Также ведется внедрение механизма планового инспектирования, при котором заказчики добровольно соглашаются на проверки по утвержденному графику.

В рамках системы E-Qurylys автоматизирована работа всех участников стройки: заказчиков, подрядчиков, технического и авторского надзора. В Астане реализуется пилотный проект по цифровой приемке объектов — от подписания акта до ввода в эксплуатацию.

Усилен контроль за соблюдением норм на стройплощадках: внедрен реестр разрешений, система отслеживания трудовых ресурсов в реальном времени и механизм оперативного реагирования, позволяющий приостанавливать работы при выявлении нарушений.

Для борьбы с необоснованным завышением стоимости строительства внедрен онлайн-калькулятор, индексы затрат и прейскурант сметных цен. С октября 2024 года экономический эффект от строительной экспертизы составил 3,4 трлн тенге, из них 2,4 трлн — за первые пять месяцев 2025 года.

Особое внимание уделено защите прав участников долевого строительства и противодействию теневым схемам. Все реформы и цифровые решения систематизированы в новом Строительном кодексе, который отражает современные подходы к регулированию строительной отрасли и направлен на формирование безопасной, устойчивой и современной городской среды.

