Личная информация под угрозой: зафиксирован рост количества уголовных правонарушений

За январь-июль текущего года в РК зарегистрировали 58 уголовных правонарушений в сфере неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите.

Это на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В региональном разрезе больше всего таких правонарушений насчитывалось в Алматы: 19 случаев (против 12 случаев годом ранее), рост — на 58,3%. На втором и третьем местах оказались Астана (10 случаев) и Шымкент (6 случаев). В числе регионов с наибольшим количеством зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите также оказались Мангистауская, Атырауская и Карагандинская области, передает Finprom.kz.

Тем временем количество зарегистрированных за январь–июль 2025 г. административных правонарушений в сфере персональных данных и их защиты составило 27 случаев — на 58,5% меньше, чем годом ранее. Из них суды рассмотрели 22 таких правонарушения, против 61 дела за аналогичный период прошлого года. Постановления о привлечении к административной ответственности были вынесены в отношении 21 человека. Сумма наложенных штрафов составила 7,8 млн тг., однако взыскано было только 2,9 млн тг., что составило 37,7% от общей суммы.

Персональные данные и их защита напрямую связаны с цифровой грамотностью граждан. В 2024 году уровень цифровой грамотности населения Казахстана в возрасте от 6 лет составил 89,1%, против 88,3% годом ранее. В региональном разрезе лидерами стали Астана (95,2%), Алматы (94,3%), а также Туркестанская (92,5%), Алматинская (92,2%) и Улытауская (90,2%) области. Наименьшие показатели уровня цифровой грамотности были отмечены в Северо-Казахстанской (78,5%), Абайской (83,5%) и Мангистауской (83,9%) областях. При этом в 6 из 20 регионов страны наблюдалось снижение уровня цифровой грамотности: от 3,6 п. п. в Костанайской до 0,2 п. п. в Северо-Казахстанской области.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная вопросам информационной безопасности для казахстанскиого бизнеса.