В Каспийском море стартовали работы по морским изыскательским работам для подводной ВОЛС

Казахтелеком и AzerTelecom приступили к этапу морских изыскательских работ в Каспийском море, в рамках подготовки к прокладке подводного волоконно-оптического кабеля по маршруту «Казахстан-Азербайджан». Из морского порта в Баутино в море отправилось судно, оборудованное специальными приборами и техническими средствами для изучения рельефа дна Каспия. Основанная задача — исследование морского дна, глубины (батиметрия), подводных течений, подводных вулканов и расщелин, исследование профиля, состава и плотности грунта, обнаружение подводных объектов, поиск опасных участков и многое другое.

Морские изыскательские работы будут проводиться в течение месяца, вдоль предполагаемого маршрута прокладки подводного кабеля, от берега Актау до Сумгаита на азербайджанской стороне. Работы по исследованию будут проводиться с азербайджанской и казахстанской стороны одновременно. Международные специалисты с помощью сложного оборудования и систем позиционирования должны детально изучить подводный маршрут. Полученные данные будут использованы для конфигурации подводного кабеля и формирования окончательного маршрута прокладки кабельной системы.

«В марте текущего года мы совместно с AzerTelecom и подрядчиками уже провели камеральные изыскательские работы (desktop study), а также полевые изыскательские работы в береговой зоне районов Актау и Сумгаит, чтобы определить подходящую локацию для размещения прибрежного колодца (beach manhole) и необходимой прибрежной инфраструктуры (cable landing station). Теперь мы дали старт исследованию морского дна при помощи специально оборудованных судов. После исследований мы начнем стадию подготовки кабеля, транспортировки и прокладки по дну Каспия. Прокладываемый нами кабель станет первым в истории подводной оптической линией в Каспийском море, более того своеобразным „телекоммуникационным мостом“ между Азией и Европой, обеспечивая высокоскоростную передачу данных до 400 Тбит/с», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Транскаспийскую подводную оптическую магистраль планируют завершить к концу 2026 года.

«Создание нового маршрута для пропуска информационных потоков из Азии в Европу через территорию Азербайджана и Казахстана открывает перед регионом серьезные перспективы для роста цифровой экономики и укрепления его роли как крупного технологического центра. Реализация этого проекта создает основу не только для дальнейшего расширения телекоммуникационной инфраструктуры самих стран-участников и их компаний, но и для запуска новых масштабных инициатив. В итоге это позволит углубить региональное партнерство и станет важным драйвером устойчивого развития Казахстана и Азербайджана», — добавил Багдат Мусин.

В августе 2023 года Казахтелеком и AzerTelecom создали совместное предприятие, отвечающее за строительство и эксплуатацию линии. Прокладкой кабеля займется ведущий мировой поставщик надежных и инновационных решений для подводных систем.

