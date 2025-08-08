В Казахстане заработала уникальная мобильная лаборатория по оценке качества дорог

Передвижная лаборатория будет инспектировать дорожное полотно с помощью современных технологий.

Уникальный мобильный комплекс внедрен АО «КаздорНИИ», он стал единственным инструментом в Казахстане, способным комплексно оценивать состояние трасс и предотвращать аварии. Лаборатория представляет собой автомобиль, оборудованный цифровыми измерительными приборами, сенсорами и системой анализа технических параметров дорожного полотна. Благодаря этому ПДЛ может быстро выявлять потенциально опасные участки и формировать обоснованные рекомендации по их устранению.

«Это первый подобный комплекс в Казахстане. Он позволяет проводить инспекцию дорог на совершенно новом уровне — быстро, точно и с применением цифровых технологий. Речь идет о переходе от визуальных осмотров к объективной, инструментальной оценке безопасности», — прокомментировал директор департамента нормативно-технического обеспечения и безопасности автодорог КаздорНИИ Андрей Чжен.

Передвижная лаборатория способна проводить оценку состояния дорожного покрытия, определть продольные уклоны и коэффициент сцепления покрытия, анализировать разметки, дорожные знаки, освещение, проводить геометрический контроль дорожной инфраструктуры, формировать цифровые отчеты с привязкой к GPS-координатам, автоматически фиксировать отклонения и составлять картографический анализ.

Отличительной чертой проекта является его практическая направленность: лаборатория становится не просто техническим средством, а полноценным инструментом системного аудита и инспекции безопасности дорожного движения. Это качественно новый этап — переход от эпизодических проверок к регулярной, научно обоснованной диагностике, способной выявлять потенциальные риски еще до возникновения аварийных ситуаций.

Новая технология стала частью программы цифровизации отрасли и научного сопровождения транспортных проектов. В будущем лабораторию планируют использовать для регулярных проверок дорог республиканского и регионального значения, а также на этапах проектирования и приемки новых объектов.

«Главное в этом проекте — не просто технологии, а смена подхода. Мы говорим о системной диагностике, где каждая рекомендация опирается на точные измерения. Это переход к наукоемкому управлению безопасностью движения», — подчеркнул Андрей Чжен.

Появление первой передвижной лаборатории в Казахстане выводит страну на уровень передовых государств, где безопасность на дорогах обеспечивается на основе цифровых данных и автоматизированных проверок. В дальнейшем это откроет возможности для создания единой базы рисков и внедрения интеллектуальных систем управления безопасностью на дорогах.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре в Казахстане.