«Зарплата в крипте»: в Алматы задержан интернет-мошенник с SIM-box

Задержан молодой человек, который организовал нелегальный маршрут интернет-трафика через массовую продажу SIM-карт.

Полиция изъяла еще одно устройство типа SIM-box, которое использовалось для интернет-мошенничеств. Операция была проведена сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Алматы совместно с коллегами из МВД РК и Северо-Казахстанской области. Задержан молодой человек, который организовал нелегальный маршрут интернет-трафика через массовую продажу SIM-карт. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РК. По данным следствия, он действовал по указаниям закрытого интернет-сообщества и получал оплату в криптовалюте. Оборудование изъято, продолжается проверка.

«SIM-box-устройства — одно из распространенных технических решений, применяемых мошенниками для сокрытия номера, подмены звонков и массовой рассылки фишинговых сообщений. Такие действия позволяют злоумышленникам вводить граждан в заблуждение, представляться сотрудниками банков, госорганов и выманивать персональные данные. Пресечение подобных схем — приоритет нашей работы», — прокомментировал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Еркебулан Койшыбаев.

Полиция продолжает искать других участников незаконной схемы и выявлять подобные случаи. Гражданам рекомендуют быть внимательными, не сообщать личные данные по телефону и немедленно обращаться в полицию по номеру 102 при любых подозрениях.

Напоминим — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности в Казахстане.