Минэнерго запустило цифровой сервис мониторинга энергоресурсов в осенне-зимний период
Он входит в единую архитектуру EnergyTech, являющуюся ключевой цифровой платформой, создаваемой в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК.
Министерство энергетики РК сообщает о запуске в опытную эксплуатацию нового цифрового сервиса по мониторингу подготовки и прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП). Цифровой сервис разработан в рамках информационной системы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech) и введен в эксплуатацию в соответствии с поручением Комиссии при Президенте РК по вопросам цифровизации.
Сервис предусматривает:
— цифровые паспорта оборудования объектов генерации и передачи энергоресурсов, информация об их текущем состоянии;
— онлайн сбор с автоматизированных систем учета энергоресурсов и визуализацию оперативных данных;
— формирование аналитических дашбордов и оповещение о событиях в реальном времени;
— гибкое разграничение доступа и соблюдение требований информационной безопасности.
Новый сервис по мониторингу ОЗП входит в единую архитектуру EnergyTech, являющуюся ключевой цифровой платформой, создаваемой в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК. Платформа станет основой для создания единой цифровой экосистемы государственных функций и услуг в сфере энергетики, включая мониторинг и управление энергетическими ресурсами, интеграцию существующих информационных систем, а также оптимизацию бизнес-процессов.
Также работа проводится в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», где за Министерством закреплена задача по разработке и реализации комплексной программы по цифровизации в энергетическом секторе.
Подробнее инновации в Казахстанском энергетическом секторе мы обсудим на конференции PROFIT Industry & Energy Day, которая пройдет в Астане 28 августа.