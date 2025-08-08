Минэнерго запустило цифровой сервис мониторинга энергоресурсов в осенне-зимний период

Он входит в единую архитектуру EnergyTech, являющуюся ключевой цифровой платформой, создаваемой в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК.

Министерство энергетики РК сообщает о запуске в опытную эксплуатацию нового цифрового сервиса по мониторингу подготовки и прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП). Цифровой сервис разработан в рамках информационной системы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech) и введен в эксплуатацию в соответствии с поручением Комиссии при Президенте РК по вопросам цифровизации.

Сервис предусматривает:

— цифровые паспорта оборудования объектов генерации и передачи энергоресурсов, информация об их текущем состоянии;

— онлайн сбор с автоматизированных систем учета энергоресурсов и визуализацию оперативных данных;

— формирование аналитических дашбордов и оповещение о событиях в реальном времени;

— гибкое разграничение доступа и соблюдение требований информационной безопасности.

Новый сервис по мониторингу ОЗП входит в единую архитектуру EnergyTech, являющуюся ключевой цифровой платформой, создаваемой в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК. Платформа станет основой для создания единой цифровой экосистемы государственных функций и услуг в сфере энергетики, включая мониторинг и управление энергетическими ресурсами, интеграцию существующих информационных систем, а также оптимизацию бизнес-процессов.

Также работа проводится в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», где за Министерством закреплена задача по разработке и реализации комплексной программы по цифровизации в энергетическом секторе.

Подробнее инновации в Казахстанском энергетическом секторе мы обсудим на конференции PROFIT Industry & Energy Day, которая пройдет в Астане 28 августа.