Уголовное наказание для дропперов ввели в Казахстане

В Уголовном Кодексе РК появилась новая статья.

Теперь посредников мошеннических схем могут не только оштрафовать или заставить вернуть деньги обманутым людям, но и посадить за решетку. В этом тексте рассказываем о том, кто такие дропперы, как работают схемы с их участием и как не стать одним из них в погоне за легкими деньгами.

Кто такие дропперы и для чего они нужны?

Дропперы — это посредники между мошенниками и их жертвами. Именно на их банковские карты переводят деньги те, кого обманывают мошенники. Дальше дропперы переводят эти деньги на другие счета — следующие в цепочке посредников. Чем больше посредников в мошеннической схеме, тем сложнее полиции найти настоящих преступников. То есть, когда жертва обратится в полицию и сообщит номер карты, на которую перевела деньги, найти смогут только дроппера, а не самих мошенников.

Как становятся дропперами?

По большому счету, дропперы бывают двух видов: те, кто понимают, что работают на мошенников, и те, кто думают, что зарабатывают легально. В последнем случае дропперов заманивают через рекламные объявления в социальных сетях. Им предлагают сдать «в аренду» свою банковскую карту за вознаграждение. Говорят, что на карту будут поступать деньги, которые нужно будет перевести дальше, оставив себе некий процент в качестве оплаты. Как правило, мошенники придумывают легенду, которая убеждает дроппера в том, что его деятельность полностью законна.

Если я не знал, что помогаю мошенникам, значит, не виноват?

Нет. Во-первых, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. А во-вторых, даже до введения новой статьи в Уголовный Кодекс к дропперам могли применить статью 953 Гражданского кодекса, о неосновательном обогащении. Так, дропперы, даже если они просто перевели деньги со своего счета на чужой, были обязаны вернуть жертвам все, что у них украли мошенники. То есть: украли мошенники, а возмещают посредники. В казахстанских судах уже выносили подобные решения. Например, с трех дропперов взыскали 20 миллионов тенге в пользу жертв мошенничества.

Какое наказание для дропперов по новой статье?

В новой статье 232-1 УК РК предусмотрены реальные тюремные сроки для тех, кто помогает мошенникам. Тем, кто незаконно предоставляет третьим лицам доступ к своему банковскому счету, грозит до трех лет за решеткой. Тех, кто сам совершает переводы или платежи по просьбе посторонних, могут посадить на пять лет. Те, кто за деньги получает доступ к картам разных людей и использует их в мошеннических схемах, могут провести в тюрьме до семи лет.

Если меня просят перевести чужие деньги кому-то счет, как быть?

Ни в коем случае не соглашайтесь. Даже если подобные просьбы поступают от знакомых или за такого рода «помощь» предлагают вознаграждение. Никакие деньги или знакомства не стоят того, чтобы оказаться за решеткой.

Кстати, в рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышел новый ролик о том, как работают дропперы.

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.