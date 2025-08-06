Упрощенная система получения ЭЦП введена в Казахстане

МЦРИАП переводит услугу полностью в онлайн-формат.

С 11 августа 2025 года меняется порядок получения электронной цифровой подписи. Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в Центры обслуживания населения. Теперь процедура полностью переведена в онлайн-формат. Это решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан. Также это исключит возможность получения электронной подписи третьими лицами.

Как получить ЭЦП онлайн:

— Зайдите на портал egov.kz или pki.gov.kz

— Подайте онлайн-заявку

— Пройдите биометрическую идентификацию — система распознает ваше лицо через камеру. Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдается сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа. Если система не смогла провести идентификацию (например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки) пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов.

Важно отметить, что без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток.

Для граждан, не имеющих доступа к интернету или к компьютеру, предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОН.

Переход на преимущественно дистанционный формат подтверждается и статистикой. С начала 2025 года в Казахстане выдано более 14,9 млн ключей ЭЦП. Из них 92,25% — через удаленную идентификацию, и лишь 7,75% — через ЦОН. Эти данные показывают высокий уровень востребованности онлайн-сервиса и устойчивую тенденцию к цифровизации государственных услуг.

Нововведение направлено на повышение уровня информационной безопасности. ЭЦП приравнивается к собственноручной подписи и обладает полной юридической силой, поэтому доступ к ключам ЭЦП должен быть строго ограничен. Использование биометрии позволяет надежно подтвердить личность и исключить случаи неправомерного получения ключей ЭЦП.