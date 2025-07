SES Intelsat компаниясын сатып алуды аяқтап, жаһандық көп орбиталы байланыс электр станциясын құрды

120 GEO және MEO серіктерінен тұратын желісі және LEO шоқжұлдыздарына қолжетімділігі бар көп орбиталы жаңа жетекші ғарыш компаниясы SES-ке өз клиенттеріне сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді

SES, ғарыштық шешімдер саласындағы жетекші компания, Intelsat компаниясын сатып алу процесінің табысты аяқталғанын жариялады. Бұл бірігудің нәтижесінде екі орбитада 120 спутниктен тұратын кеңейтілген паркі бар күшейтілген жаһандық жерсерік оператор құрылды. Жаңадан біріккен компания салалық тәжірибесі мол мамандар тобын пайдалана отырып, бизнес пен үкіметтерге арналған көпорбиталы, көпауқымды серіктік және байланыс шешімдерін ұсынып, қарқынды дамып келе жатқан сегменттерде шамамен 60% табыс үлесімен қуатты операторға айналады.

Шамамен 90 геостационарлық (GEO), 30-ға жуық жер маңайындағы орбита (MEO) серіктері бар әлемдік деңгейдегі желісімен, сонымен қатар төмен жер маңайындағы орбита (LEO) серіктеріне стратегиялық қолжетімділік және кең жерүсті желісі бар SES енді C-, Ku-, Ka-, әскери Ka-, X-диапазонды және ультра жоғары жиілікті қамтитын қосымша спектрлік диапазондарды пайдалана отырып байланыс шешімдерін ұсына алады. Біріккен компанияның кеңейтілген мүмкіндіктері клиенттерге аса жоғары сапалы қызметтер мен жеке шешімдер ұсынуға мүмкіндік береді. Активтер мен желілер толық біріктірілгеннен кейін SES үкіметтерге, авиацияға, теңіз саласы және медиа секторына қызмет көрсетуде мықты бәсекелестік артықшылыққа ие болады.

«Бүгін біз тек екі компанияны біріктіріп жатқан жоқпыз — біз болашаққа бағытталған қуатты компанияны құрып жатырмыз. Барлық жаңа қызметкерлерді, клиенттерді және серіктестерді шын жүректен құттықтаймын, — деді SES бас директоры Адель Аль-Салех. — Бұл жаңа кезеңде біз талантты адамдарды, желілік инфрақұрылымды, спектр, инновация және жаһандық байланыстарды біріктіріп, келесі буындағы байланыс пен ғарыштық қызметтерді ақылды әрі жылдам түрде ұсынатын боламыз».

Бұл мәміле SES үшін тұрақты қаржылық негіз қалыптастырады, яғни біріктірілген компанияның болжамды кірісі 3,7 миллиард еуро болмақ, ол CAGR көрсеткішімен төменнен орташа деңгейге дейін өседі деп күтілуде (2024–2028 жж.). Синергетикалық әсерді қоса алғанда біріккен компанияның EBITDA түзетілген жылдық көрсеткіші 1,8 миллиард еуроны құрайды деп күтілуде (2024-2028 жж.), ал түзетілген еркін ақша ағыны 2027-2028 жылдарға қарай 1 миллиард еуродан асады (pre IRIS₂). Бұндай жоғары қаржылық деңгей 8 миллиард еуродан асатын біріктірілген келісімшарттар портфелімен қамтамасыз етіледі, бұл болашақ кіріс ағындары туралы нақты түсінік береді.

SES Iris₂ бағдарламасын қоспағанда, 2025-2028 жылдар аралығында жыл сайынғы күрделі шығындар орташа есеппен 600-650 миллион еуроны құрайтын болашақ өсімге бағытталған тұрақты инвестицияларды қолдауды жоспарлап отыр⁠. Бұл компанияға өз желісін үнемі нығайтып, жаңа нарықтарды зерттеуге мүмкіндік береді, соның ішінде Заттар интернеті (IoT), құрылғыларға тікелей байланыс, серіктер аралық деректерді жеткізу, ғарыштық жағдай туралы хабардарлық және кванттық кілттерді тарату. Компанияның табысты өсу болжамы, мықты қаржылық көрсеткіштері және кеңейтілген қаржы ағымдары инновацияны жалғастыруға және акционерлерге қайтарымды арттыруға мүмкіндік береді. Жылдық базалық дивидендтерді арттыру мақсаты бар, бұл мәміле жабылғаннан кейін 12–18 ай ішінде таза қарыз жүктемесі 3 еседен төмен деңгейге жеткен кезде жүзеге асырылады.

«Біздің мақсатымыз айқын: өсу, жоғары әлеуетті нарықтарда көшбасшы болу және саланың болашағын қалыптастыру. Бұл ұзақ мерзімді стратегия, біз болашақты ескере отырып жұмыс істеп жатырмыз — жыл сайын өсіп, мүмкіндіктерімізді кеңейтіп, клиенттер мен акционерлер үшін ұзақ мерзімді құндылық жасаймыз», — деді Аль-Салех.

Екі ұйымды біріктіру арқылы SES 2,4 миллиард еуро таза ағымдағы құнға тең синергияны жүзеге асыруды жоспарлауда, бұл жылдық үнемдеу көлемі шамамен 370 миллион еуроны құрайды. Бұл үнемдеудің 70%-ы мәміле жабылғаннан кейін үш жыл ішінде жүзеге асырылады деп күтілуде. Негізгі үнемдеу, ең алдымен, жеңілдетілген операциялар, өткізу қабілеттілігі мен сатып алу тиімділігін оңтайландыру, серіктер паркі мен жердегі инфрақұрылымды стратегиялық интеграциялау арқылы қамтамасыз етіледі.

SES штаб-пәтері Люксембургте орналасқан күйінде қалады және Париж бен Люксембург қор биржаларында жария түрде тіркелген (Ticker: SESG), ал АҚШ-та Маклин (Вирджиния) қаласындағы Солтүстік Америкадағы негізгі кеңсесімен айтарлықтай қатысуын сақтамақ.

SES үшін жетекші қаржылық кеңесші ретінде Guggenheim Securities қызмет атқарды. Morgan Stanley & Co. LLC — қосымша қаржылық кеңесші. Deutsche Bank Securities Inc те қаржылық кеңесші болды. Morgan Stanley және Deutsche Bank AG, Люксембург филиалы мәмілені қаржыландыруды қамтамасыз етті, кейін бұл қаржыландыру синдикатталды. Guggenheim Securities және Morgan Stanley & Co LLC SES директорлар кеңесіне әділдік туралы қорытынды ұсынды. SES-тің заң кеңесшілері: Gibson, Dunn & Crutcher, Hogan Lovells, Arendt & Medernach және Freshfields.

Intelsat үшін қаржылық кеңесші ретінде PJT Partners қызмет атқарды және Intelsat S.A. директорлар кеңесіне әділдік туралы қорытынды ұсынды. Intelsat-тың заң кеңесшілері: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Wiley Rein және Elvinger Hoss Prussen.