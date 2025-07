SES завершила приобретение Intelsat

Новая компания в области многоорбитальных космических технологий, владеющая флотом из 120 спутников на геостационарной и средней околоземной орбитах, а также доступом к группировкам спутников на низкой околоземной орбите, позволит SES обеспечить лучшее качество обслуживания своих клиентов.

SES объявила о завершении сделки по приобретению компании Intelsat, в результате которой образовался усиленный глобальный оператор спутниковой связи с расширенной группировкой из 120 спутников на двух орбитах. Новая компания сможет воспользоваться опытом своих квалифицированных специалистов и глубокими вертикальными знаниями для предоставления интегрированных многоорбитальных, многополосных спутниковых и сетевых решений для предприятий и государственных учреждений по всему миру, превратившись таким образом в более сильного многоорбитального оператора с долей выручки в быстрорастущих сегментах рынка около 60%.

Благодаря сети мирового класса, включающей около 90 спутников на геостационарной орбите (GEO), почти 30 среднеорбитальных спутников (MEO), а также стратегическому доступу к спутникам на низкой околоземной орбите (LEO) и обширной наземной сети, компания SES теперь может предоставлять решения для обеспечения связи с использованием дополнительных полос спектра, включая C-, Ku-, Ka-, военные Ka- и X-диапазоны, а также сверхвысокие частоты. Расширенные возможности объединенной компании позволят ей предоставлять своим клиентам услуги премиум-класса, а также индивидуальные решения. После полной интеграции всех активов и сетей компания SES займет прочные конкурентные позиции, что позволит ей более эффективно удовлетворять растущие потребности своих клиентов, включая правительственные учреждения, авиационную и морскую отрасли, а также средства массовой информации по всему миру.

«Сегодня мы не просто объединяем две компании — мы создаем более сильную компанию, заложенную с расчетом на будущее. Я хочу тепло поприветствовать всех новых сотрудников, клиентов и партнеров, — сказал Адель Аль-Салех, генеральный директор SES. — На этом новом этапе мы объединяем мощный потенциал талантливых людей, сетевую инфраструктуру, спектр частот, инновации и глобальные взаимоотношения, что позволит нам предоставлять связь нового поколения и спутниковые услуги с помощью более интеллектуальных и производительных методов».

Сделка укрепляет финансовую базу SES, а прогнозируемая выручка составит 3,7 млрд евро с совокупным годовым темпом роста (CAGR) на уровне от низких до средних однозначных цифр (2024–2028 гг.). Ожидается, что совокупный скорректированный показатель EBITDA объединенной компании в размере 1,8 млрд евро будет расти на уровне среднего однозначного показателя CAGR, включая синергетический эффект (2024–2028 гг.), с планами по генерированию скорректированного свободного денежного потока в размере более 1 млрд евро к 2027–2028 гг. (до IRIS2). Этот более сильный финансовый показатель подкрепляется совокупным портфелем заказов на сумму более 8 млрд евро, что обеспечивает четкую прогнозируемость будущих потоков выручки.

SES планирует сохранить дисциплинированный подход к инвестициям в будущий рост, с годовыми капитальными затратами в среднем на уровне 600–650 млн евро на период 2025–2028 гг., не включая программу IRIS2. Это позволит компании продолжать укреплять свою сеть и осваивать новые растущие рынки, в том числе — интернет вещей, прямую связь с устройствами, межспутниковую передачу данных, космическую ситуационную осведомленность и квантовое распределение ключей. Перспективы роста прибыльности компании, сильные балансовые показатели и расширение денежных потоков будут способствовать как непрерывным инновациям, так и увеличению доходности для акционеров, с намерением повысить ежегодные базовые дивиденды после достижения целевого показателя чистого левериджа на уровне ниже, чем в 3 раза в течение 12–18 месяцев после закрытия сделки.

«Наша цель: расти, занимать лидирующие позиции на рынках с высоким потенциалом и формировать будущее нашей отрасли. Это долгосрочная стратегия, и мы действуем с прицелом на будущее, обеспечивая рост из года в год, расширяя свои возможности и создавая долгосрочную ценность для наших клиентов и акционеров», — заявил г-н Аль-Салех.

Благодаря объединению двух компаний SES рассчитывает получить синергетический эффект с общим чистым текущим доходом в размере 2,4 млрд евро, что соответствует годовому показателю в размере примерно 370 млн евро, причем 70% этой экономии планируется достичь в течение трех лет после завершения сделки. Эта экономия будет достигнута в основном за счет рационализации операционной деятельности, оптимизации затрат на мощности и повышения эффективности закупок, а также благодаря стратегической интеграции спутниковых группировок и наземной инфраструктуры.

Штаб-квартира SES находится в Люксембурге, а акции компании котируются на фондовых биржах Парижа и Люксембурга (тикер: SESG). Компания также имеет значительное присутствие в США, где ее главный североамериканский офис расположен в городе Маклин, штат Вирджиния.

Guggenheim Securities выступала в качестве ведущего финансового консультанта SES. Morgan Stanley & Co. LLC выполняла функции дополнительного финансового консультанта. Deutsche Bank Securities Inc также действовала в качестве финансового консультанта. Morgan Stanley и Deutsche Bank AG, Filiale Luxembourg предоставили гарантированное финансирование для сделки, которое впоследствии было синдицировано. Как Guggenheim Securities, так и Morgan Stanley & Co LLC предоставили заключение о справедливости сделки совету директоров SES. Gibson, Dunn & Crutcher, Hogan Lovells, Arendt & Medernach и Freshfields выступили в качестве юридических консультантов SES.

PJT Partners выступила финансовым консультантом Intelsat и предоставила заключение о справедливости сделки совету директоров Intelsat S.A. Юридические консультанты Intelsat: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Wiley Rein и Elvinger Hoss Prussen.