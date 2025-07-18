Онлайн-подача декларации формы 270.00 доступна на eGov

До 15 сентября казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Сделать это можно онлайн — через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Подать декларацию обязаны государственные служащие, работники бюджетных организаций и квазигоссектора, а также их супруги. Отчетность предоставляется после сдачи «входной» декларации об активах и обязательствах (форма 250.00).

Форма 270.00 включает сведения о доходах, а также об имуществе за рубежом: недвижимости, транспорте, ценных бумагах, цифровых активах, инвестиционном золоте и долях в иностранных компаниях. Также указываются сведения о крупных покупках и источниках покрытия расходов — в рамках антикоррупционного законодательства.

Чтобы воспользоваться услугой на eGov, пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале и перейти в раздел «Гражданам» — «Таможня и налоги» — «Налогообложение»;

— выберите услугу «Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)» и заполните необходимые данные;

— укажите орган государственных доходов;

— подпишите услугу одним из доступных методов подписания;

— проверьте статус обработки в личном кабинете — в разделе «История получения услуг».

Чтобы воспользоваться услугойв мобильном приложении eGovMobile, пользователю необходимо:

— авторизоваться и перейти в раздел «Услуги» — «Налоги и финансы»;

— выбрать услугу «Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)» и заполните необходимые данные;

— укажите орган государственных доходов;

— подпишите услугу одним из доступных методов подписания;

— проверьте статус обработки в личном кабинете — в разделе «История получения услуг».

Также декларацию можно представить через «Кабинет налогоплательщика» на портале Kgd.gov.kz и в мобильном приложении eSalyq Аzamat.

Услуга реализована благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства финансов РК.