Подозрительные платежи и переводы будут блокировать на 5 дней

За этот срок банковские организации проведут анализ операций своего клиента, в том числе — по получению дополнительной информации, необходимой для выяснения обстоятельств и принятия решения.

Законом РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации от 30 июня 2025 года № 205-VIII ЗРК внесены изменения и дополнения в закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», передает Учёт.kz.

Согласно внесенным дополнениям, теперь финансовые и платежные организации при выявлении транзакции с признаками мошенничества осуществляют следующие действия:

— приостанавливают исполнение указания и (или) расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку или блокируют сумму платежа и (или) перевода денег на срок не более пяти рабочих дней;

— в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом, предоставляют клиенту информацию о приостановлении исполнения указания и (или) расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или блокировании суммы платежа и (или) перевода денег с указанием причин и оснований;

— в течение пяти рабочих дней с даты приостановления исполнения указания и (или) расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или блокирования суммы платежа и (или) перевода денег проводят анализ операций своего клиента, в том числе по получению дополнительной информации от клиента, необходимой для выяснения обстоятельств и принятия решения;

— в случае непредоставления клиентом запрашиваемой информации в течение срока проведения анализа блокируют банковский счет, электронный кошелек до момента получения пояснений от клиента;

— если по результатам анализа финансовой организацией, платежной организацией принимается решение о непризнании транзакции мошеннической, финансовые организации, платежные организации осуществляют приостановленный платеж и (или) перевод денег, возобновляют расходные операции по банковскому счету, электронному кошельку клиента или снимают блокирование с суммы платежа и (или) перевода денег, если не имеется иных оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, препятствующих проведению данного платежа и (или) перевода денег, возобновлению расходных операций по банковскому счету, электронному кошельку клиента или снятию блокирования с суммы данного платежа и (или) перевода денег;

— при наличии оснований или подтверждения участия клиента в осуществлении платежной транзакции с признаками мошенничества направляют через антифрод-центр уведомление в орган уголовного преследования для последующего проведения им мероприятий, установленных законами Республики Казахстан, с одновременным включением клиента в базу о попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.